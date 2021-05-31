Прогноз Факундо Хуарес — Петру-Александру Лункану (01-го июня 2021 года), ставки и коэффициенты

Факундо Хуарес — Петру-Александру Лункану. Прогноз, ставки на матч. UTR Pro Tennis Series (01.06.21)

01.06.2021 в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Факундо Хуарес , а противостоять в этом поединке будет Петру-Александру Лункану.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Факундо Хуарес — Петру-Александру Лункану можно будет вплоть до 15:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 01.06.2021. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Факундо Хуарес и Петру-Александру Лункану еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Факундо Хуарес — Петру-Александру Лункану:

Факундо Хуарес имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 01.06.2021 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Петру-Александру Лункану. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 15:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Факундо Хуарес имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Факундо Хуарес

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Факундо Хуарес находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Факундо Хуарес является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Факундо Хуарес умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Факундо Хуарес обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Факундо Хуарес может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Петру-Александру Лункану

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Петру-Александру Лункану на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Петру-Александру Лункану демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Петру-Александру Лункану имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Петру-Александру Лункану намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Петру-Александру Лункану не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Петру-Александру Лункану будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Петру-Александру Лункану и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Петру-Александру Лункану умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч

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Факундо Хуарес — Петру-Александру Лункану. Прогноз, ставки на матч(01.06.21)

Факундо Хуарес

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Факундо Хуарес проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Факундо Хуарес в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Факундо Хуарес больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Факундо Хуарес уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Петру-Александру Лункану

На этом турнире Петру-Александру Лункану играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Петру-Александру Лункану какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Петру-Александру Лункану уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Петру-Александру Лункану много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Петру-Александру Лункану сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Петру-Александру Лункану не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Факундо Хуарес — Петру-Александру Лункану Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Факундо Хуарес и Петру-Александру Лункану начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Факундо Хуарес и Петру-Александру Лункану показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Факундо Хуарес и Петру-Александру Лункану провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Факундо Хуарес и Петру-Александру Лункану действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Факундо Хуарес — Петру-Александру Лункану: кто пройдет в следующий раунд?

Факундо Хуарес и Петру-Александру Лункану которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Факундо Хуарес имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Петру-Александру Лункану хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Факундо Хуарес. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Петру-Александру Лункану умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Факундо Хуарес довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Петру-Александру Лункану вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Факундо Хуарес.

СЕГОДНЯ МАТЧ Факундо Хуарес — Петру-Александру Лункану. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Факундо Хуарес и Петру-Александру Лункану. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Факундо Хуарес и для Петру-Александру Лункану, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-420068-skott-dzhons-ken-kavrak-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-utr-pro-tennis-series-01-06-21/