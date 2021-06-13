Николас Мейя — Кристофер Ибэнкс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.06.21)

Прогноз Николас Мейя — Кристофер Ибэнкс (13.06.2021), ставки и коэффициенты

Николас Мейя — Кристофер Ибэнкс (13.06.2021), ставки и коэффициенты

13.06.2021 в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Николас Мейя , а противостоять в этом поединке будет Кристофер Ибэнкс.



Теннисное противостояние Николас Мейя — Кристофер Ибэнкс пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 13.06.2021. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 18:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Николас Мейя является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Николас Мейя — Кристофер Ибэнкс:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 13.06.2021, ведь именно в этот день на корте встречаются Николас Мейя и Кристофер Ибэнкс. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 18:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Николас Мейя имеет на своем счету три победы, Кристофер Ибэнкс может похвастаться четырьмя.

Николас Мейя

Николас Мейя отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Николас Мейя проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Николас Мейя проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Николас Мейя играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Николас Мейя больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Кристофер Ибэнкс

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Кристофер Ибэнкс в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Кристофер Ибэнкс уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Кристофер Ибэнкс уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Кристофер Ибэнкс обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз на матч

Длительное время Николас Мейя и Кристофер Ибэнкс не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Николас Мейя и Кристофер Ибэнкс. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Николас Мейя — Кристофер Ибэнкс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.06.21)

Николас Мейя

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Николас Мейя, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Николас Мейя уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Николас Мейя старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Николас Мейя, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Николас Мейя не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Николас Мейя все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Николас Мейя точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Кристофер Ибэнкс

На этом турнире Кристофер Ибэнкс играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Кристофер Ибэнкс какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Кристофер Ибэнкс уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Кристофер Ибэнкс много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Кристофер Ибэнкс сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Кристофер Ибэнкс не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Николас Мейя — Кристофер Ибэнкс Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Николас Мейя и Кристофер Ибэнкс. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Николас Мейя и Кристофер Ибэнкс встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Николас Мейя и Кристофер Ибэнкс довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Николас Мейя и Кристофер Ибэнкс подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Николас Мейя — Кристофер Ибэнкс: ставим на двойные ошибки

Николас Мейя и Кристофер Ибэнкс которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Николас Мейя имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Кристофер Ибэнкс хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Николас Мейя. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Кристофер Ибэнкс умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Николас Мейя довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Кристофер Ибэнкс вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Николас Мейя.

СЕГОДНЯ МАТЧ Николас Мейя — Кристофер Ибэнкс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Николас Мейя и Кристофер Ибэнкс букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Николас Мейя и Кристофер Ибэнкс проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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