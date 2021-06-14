Ирен Бурильо Эскорихуэла — Каролина Кубанова. Прогноз, ставки на матч(14.06.21)

Прогноз Ирен Бурильо Эскорихуэла — Каролина Кубанова (14-го июня 2021 года), ставки и коэффициенты

Ирен Бурильо Эскорихуэла — Каролина Кубанова (14-го июня), ставки и коэффициенты

14-го июня в 12:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ирен Бурильо Эскорихуэла , а противостоять в этом поединке будет Каролина Кубанова.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Ирен Бурильо Эскорихуэла — Каролина Кубанова можно будет вплоть до 12:30 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 14-го июня. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Ирен Бурильо Эскорихуэла и Каролина Кубанова еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Ирен Бурильо Эскорихуэла — Каролина Кубанова. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 14-го июня осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Ирен Бурильо Эскорихуэла — Каролина Кубанова вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Ирен Бурильо Эскорихуэла и Каролина Кубанова не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 12:30 по МСК.

Ирен Бурильо Эскорихуэла

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Ирен Бурильо Эскорихуэла находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Ирен Бурильо Эскорихуэла является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Ирен Бурильо Эскорихуэла умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Ирен Бурильо Эскорихуэла обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Ирен Бурильо Эскорихуэла может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Каролина Кубанова

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Каролина Кубанова теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Каролина Кубанова имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Каролина Кубанова испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Каролина Кубанова выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Каролина Кубанова занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч Ирен Бурильо Эскорихуэла — Каролина Кубанова

Ирен Бурильо Эскорихуэла и Каролина Кубанова – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Ирен Бурильо Эскорихуэла — Каролина Кубанова. Прогноз, ставки на матч(14.06.21)

Ирен Бурильо Эскорихуэла

К данному турниру Ирен Бурильо Эскорихуэла подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Ирен Бурильо Эскорихуэла находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Ирен Бурильо Эскорихуэла не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Ирен Бурильо Эскорихуэла старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Ирен Бурильо Эскорихуэла демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Каролина Кубанова

В этом сезоне Каролина Кубанова действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Каролина Кубанова обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Каролина Кубанова не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Каролина Кубанова не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Каролина Кубанова имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Ирен Бурильо Эскорихуэла — Каролина Кубанова Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Ирен Бурильо Эскорихуэла и Каролина Кубанова аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Ирен Бурильо Эскорихуэла и Каролина Кубанова обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Ирен Бурильо Эскорихуэла и Каролина Кубанова постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Ирен Бурильо Эскорихуэла — Каролина Кубанова: снова ждем результативной игры

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Ирен Бурильо Эскорихуэла и Каролина Кубанова из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Каролина Кубанова относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Каролина Кубанова проводит второй или третий матч. А вот Ирен Бурильо Эскорихуэла как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Ирен Бурильо Эскорихуэла, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Ирен Бурильо Эскорихуэла без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Ирен Бурильо Эскорихуэла вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ирен Бурильо Эскорихуэла — Каролина Кубанова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Ирен Бурильо Эскорихуэла и Каролина Кубанова, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat1-428541-yesper-de-yong-humayun-sultanov-prognoz-i-stavki-ot-specialista-14-06-21/