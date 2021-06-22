Лияв А Фонг/Лукошуте — Лакасс/Линд Галлахер. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.06.21)

Прогноз Лияв А Фонг/Лукошуте — Лакасс/Линд Галлахер (22.06.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Лияв А Фонг/Лукошуте — Лакасс/Линд Галлахер 22.06.2021

22.06.2021 в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Лияв А Фонг/Лукошуте , а противостоять в этом поединке будет Лакасс/Линд Галлахер.



Лияв А Фонг/Лукошуте считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Лакасс/Линд Галлахер 22.06.2021 будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 17:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лияв А Фонг/Лукошуте — Лакасс/Линд Галлахер:

22.06.2021 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Лияв А Фонг/Лукошуте — Лакасс/Линд Галлахер. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 17:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Лакасс/Линд Галлахер, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Лакасс/Линд Галлахер выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Лияв А Фонг/Лукошуте

В этом сезоне Лияв А Фонг/Лукошуте показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Лияв А Фонг/Лукошуте сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Лияв А Фонг/Лукошуте еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Лияв А Фонг/Лукошуте обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Лияв А Фонг/Лукошуте играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Лияв А Фонг/Лукошуте любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Лакасс/Линд Галлахер

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Лакасс/Линд Галлахерв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Лакасс/Линд Галлахер играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Лакасс/Линд Галлахер держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Лакасс/Линд Галлахер демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Лакасс/Линд Галлахер находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

«Лияв А Фонг/Лукошуте» — «Лакасс/Линд Галлахер»: прогноз автора

Лияв А Фонг/Лукошуте и Лакасс/Линд Галлахер – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Лияв А Фонг/Лукошуте — Лакасс/Линд Галлахер. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.06.21)

Лияв А Фонг/Лукошуте

Несмотря на внушительный возраст, Лияв А Фонг/Лукошуте демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Лияв А Фонг/Лукошуте гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Лияв А Фонг/Лукошуте обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Лияв А Фонг/Лукошуте снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Лияв А Фонг/Лукошуте может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Лакасс/Линд Галлахер

Выступать в зале Лакасс/Линд Галлахер не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Лакасс/Линд Галлахер старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Лакасс/Линд Галлахер принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Лакасс/Линд Галлахер демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Лакасс/Линд Галлахер даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Лакасс/Линд Галлахер хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Лияв А Фонг/Лукошуте — Лакасс/Линд Галлахер Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Лияв А Фонг/Лукошуте и Лакасс/Линд Галлахер. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Лияв А Фонг/Лукошуте и Лакасс/Линд Галлахер встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Лияв А Фонг/Лукошуте и Лакасс/Линд Галлахер довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Лияв А Фонг/Лукошуте и Лакасс/Линд Галлахер подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Лияв А Фонг/Лукошуте — Лакасс/Линд Галлахер: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Лияв А Фонг/Лукошуте имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Лияв А Фонг/Лукошуте и Лакасс/Линд Галлахер отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Лакасс/Линд Галлахер в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Лияв А Фонг/Лукошуте превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Лакасс/Линд Галлахер сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Лияв А Фонг/Лукошуте гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лияв А Фонг/Лукошуте — Лакасс/Линд Галлахер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Лияв А Фонг/Лукошуте и Лакасс/Линд Галлахер, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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