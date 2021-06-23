Сентро Галисия (жен) — Асосиасьон Эспаньола Сан-Висенте (жен): хозяева должны брать три очка

Прогноз Сентро Галисия (жен) — Асосиасьон Эспаньола Сан-Висенте (жен) (23-го июня), ставки и коэффициенты

Сентро Галисия (жен) — Асосиасьон Эспаньола Сан-Висенте (жен) (23.06.2021), ставки и коэффициенты

23.06.2021 в 02:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Аргентины, в котором на своей площадке местный клуб Сентро Галисия (жен) примет соперника по национальному первенству Асосиасьон Эспаньола Сан-Висенте (жен).



Болельщики баскетбольного клуба Сентро Галисия (жен) очень любят матчи против БК Асосиасьон Эспаньола Сан-Висенте (жен), ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 23.06.2021 хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 02:30 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Сентро Галисия (жен) одержали три легкие победы.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сентро Галисия (жен) — Асосиасьон Эспаньола Сан-Висенте (жен):

Принципиальный баскетбольный поединок Сентро Галисия (жен) — Асосиасьон Эспаньола Сан-Висенте (жен) назначен на 23.06.2021, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 02:30 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Сентро Галисия (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Сентро Галисия (жен) стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Сентро Галисия (жен) выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Сентро Галисия (жен) идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Сентро Галисия (жен) вообще лидирует в чемпионате.



Асосиасьон Эспаньола Сан-Висенте (жен)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Асосиасьон Эспаньола Сан-Висенте (жен) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Асосиасьон Эспаньола Сан-Висенте (жен) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Асосиасьон Эспаньола Сан-Висенте (жен) травмированы только игроки глубокого резерва.

Сентро Галисия (жен) — Асосиасьон Эспаньола Сан-Висенте (жен). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

На 23.06.2021 в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Сентро Галисия (жен) — Асосиасьон Эспаньола Сан-Висенте (жен). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 02:30 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Сентро Галисия (жен) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Асосиасьон Эспаньола Сан-Висенте (жен) удалось одержать победу у себя дома.



Сентро Галисия (жен) — Асосиасьон Эспаньола Сан-Висенте (жен) (23.06.2021), ставки и коэффициенты

Сентро Галисия (жен)

В последние годы Сентро Галисия (жен) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Сентро Галисия (жен) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Асосиасьон Эспаньола Сан-Висенте (жен)

Два года назад баскетбольный клуб Асосиасьон Эспаньола Сан-Висенте (жен) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Асосиасьон Эспаньола Сан-Висенте (жен) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Сентро Галисия (жен) — Асосиасьон Эспаньола Сан-Висенте (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 23.06.2021, и в его рамках состоится поединок Сентро Галисия (жен) — Асосиасьон Эспаньола Сан-Висенте (жен). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 02:30 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Сентро Галисия (жен) — Асосиасьон Эспаньола Сан-Висенте (жен): хозяева должны брать три очка

Баскетбольный клуб Сентро Галисия (жен) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Сентро Галисия (жен) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Асосиасьон Эспаньола Сан-Висенте (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Асосиасьон Эспаньола Сан-Висенте (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сентро Галисия (жен) — Асосиасьон Эспаньола Сан-Висенте (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Сентро Галисия (жен) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Сентро Галисия (жен) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Сентро Галисия (жен) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Асосиасьон Эспаньола Сан-Висенте (жен) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Асосиасьон Эспаньола Сан-Висенте (жен) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Асосиасьон Эспаньола Сан-Висенте (жен) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

http://evolvegame.ru/cat0-433245-pantery-pro-zhen-foksi-pro-zhen-prognoz-specialista-na-voleybol-22-06-21/