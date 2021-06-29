Прогноз Сандберг/Уайлдгрубер — Костенко/Фалкнер (30-го июня), ставки и коэффициенты

Сандберг/Уайлдгрубер — Костенко/Фалкнер. Прогноз, ставки на матч. ITF (30.06.21)

30-го июня в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Сандберг/Уайлдгрубер , а противостоять в этом поединке будет Костенко/Фалкнер.



Теннисное противостояние Сандберг/Уайлдгрубер — Костенко/Фалкнер пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 30-го июня. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 14:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Сандберг/Уайлдгрубер является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Сандберг/Уайлдгрубер — Костенко/Фалкнер. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Сандберг/Уайлдгрубер имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 30-го июня нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Костенко/Фалкнер. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 14:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Сандберг/Уайлдгрубер имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Сандберг/Уайлдгрубер

На данный момент Сандберг/Уайлдгрубер является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Сандберг/Уайлдгрубер поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Сандберг/Уайлдгрубер пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Сандберг/Уайлдгрубер слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Сандберг/Уайлдгрубер будет более тщательно готовиться к поединку.



Костенко/Фалкнер

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Костенко/Фалкнер на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Костенко/Фалкнер демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Костенко/Фалкнер имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Костенко/Фалкнер намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Костенко/Фалкнер не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Костенко/Фалкнер будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Костенко/Фалкнер и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Костенко/Фалкнер умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Сандберг/Уайлдгрубер и Костенко/Фалкнер впервые будут встречаться между собой. Если Сандберг/Уайлдгрубер уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Костенко/Фалкнер пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Сандберг/Уайлдгрубер демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Сандберг/Уайлдгрубер – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Сандберг/Уайлдгрубер — Костенко/Фалкнер. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (30.06.21)

Сандберг/Уайлдгрубер

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Сандберг/Уайлдгрубер выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Сандберг/Уайлдгрубер всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Сандберг/Уайлдгрубер уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Сандберг/Уайлдгрубер занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Сандберг/Уайлдгрубер больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Сандберг/Уайлдгрубер имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Костенко/Фалкнер

На этом турнире Костенко/Фалкнер играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Костенко/Фалкнер какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Костенко/Фалкнер уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Костенко/Фалкнер много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Костенко/Фалкнер сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Костенко/Фалкнер не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Сандберг/Уайлдгрубер — Костенко/Фалкнер Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Сандберг/Уайлдгрубер и Костенко/Фалкнер аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Сандберг/Уайлдгрубер и Костенко/Фалкнер обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Сандберг/Уайлдгрубер и Костенко/Фалкнер постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Сандберг/Уайлдгрубер — Костенко/Фалкнер: ставим на двойные ошибки

Сандберг/Уайлдгрубер и Костенко/Фалкнер которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Сандберг/Уайлдгрубер имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Костенко/Фалкнер хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Сандберг/Уайлдгрубер. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Костенко/Фалкнер умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Сандберг/Уайлдгрубер довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Костенко/Фалкнер вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Сандберг/Уайлдгрубер.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сандберг/Уайлдгрубер — Костенко/Фалкнер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Сандберг/Уайлдгрубер и Костенко/Фалкнер сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Сандберг/Уайлдгрубер, и Костенко/Фалкнер будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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