Прогноз Жаклин Нюландер Альтелиус — Харрикейн Тайра Блэк (30-го июня), ставки и коэффициенты

Жаклин Нюландер Альтелиус — Харрикейн Тайра Блэк. Прогноз, ставки на матч. ITF (30.06.21)

30 июня в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Жаклин Нюландер Альтелиус , а противостоять в этом поединке будет Харрикейн Тайра Блэк.



30 июня пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Жаклин Нюландер Альтелиус и Харрикейн Тайра Блэк. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 11:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Жаклин Нюландер Альтелиус может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Жаклин Нюландер Альтелиус — Харрикейн Тайра Блэк:

Жаклин Нюландер Альтелиус имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 30 июня нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Харрикейн Тайра Блэк. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 11:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Жаклин Нюландер Альтелиус имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Жаклин Нюландер Альтелиус

По непонятным причинам Жаклин Нюландер Альтелиус в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Жаклин Нюландер Альтелиус теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Жаклин Нюландер Альтелиус занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Жаклин Нюландер Альтелиус играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Жаклин Нюландер Альтелиус имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Харрикейн Тайра Блэк

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Харрикейн Тайра Блэкв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Харрикейн Тайра Блэк играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Харрикейн Тайра Блэк держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Харрикейн Тайра Блэк демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Харрикейн Тайра Блэк находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

ITF, Жаклин Нюландер Альтелиус — Харрикейн Тайра Блэк

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Жаклин Нюландер Альтелиус и Харрикейн Тайра Блэк уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Прогноз и ставка на матч Жаклин Нюландер Альтелиус — Харрикейн Тайра Блэк 30 июня

Жаклин Нюландер Альтелиус

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Жаклин Нюландер Альтелиус выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Жаклин Нюландер Альтелиус всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Жаклин Нюландер Альтелиус уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Жаклин Нюландер Альтелиус занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Жаклин Нюландер Альтелиус больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Жаклин Нюландер Альтелиус имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Харрикейн Тайра Блэк

На этом турнире Харрикейн Тайра Блэк играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Харрикейн Тайра Блэк какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Харрикейн Тайра Блэк уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Харрикейн Тайра Блэк много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Харрикейн Тайра Блэк сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Харрикейн Тайра Блэк не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Жаклин Нюландер Альтелиус — Харрикейн Тайра Блэк Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Жаклин Нюландер Альтелиус и Харрикейн Тайра Блэк, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Жаклин Нюландер Альтелиус и Харрикейн Тайра Блэк играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Жаклин Нюландер Альтелиус, и Харрикейн Тайра Блэк неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Жаклин Нюландер Альтелиус — Харрикейн Тайра Блэк: соперники не будут долго запрягать

Судя по количеству финалов и титулов, которые Жаклин Нюландер Альтелиус имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Жаклин Нюландер Альтелиус и Харрикейн Тайра Блэк отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Харрикейн Тайра Блэк в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Жаклин Нюландер Альтелиус превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Харрикейн Тайра Блэк сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Жаклин Нюландер Альтелиус гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Жаклин Нюландер Альтелиус — Харрикейн Тайра Блэк. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Жаклин Нюландер Альтелиус и Харрикейн Тайра Блэк сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Жаклин Нюландер Альтелиус, и Харрикейн Тайра Блэк будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-437057-finlyandiya-20-zhen-latviya-20-zhen-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-tovarischeskie-matchi-do-20-let-30-06/