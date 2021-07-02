Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо — Монтес-Де Ла Торре/Прат: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо — Монтес-Де Ла Торре/Прат (02-го июля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо — Монтес-Де Ла Торре/Прат 02-го июля 2021 года

02-го июля 2021 года в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо , а противостоять в этом поединке будет Монтес-Де Ла Торре/Прат.



Так как теннисный поединок Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо — Монтес-Де Ла Торре/Прат пройдет уже 02-го июля 2021 года, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 20:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо на тот момент намного сильнее, нежели Монтес-Де Ла Торре/Прат.



Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо — Монтес-Де Ла Торре/Прат. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо — Монтес-Де Ла Торре/Прат, которая пройдет 02-го июля 2021 года в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 20:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо

На данный момент Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Монтес-Де Ла Торре/Прат

Нынешняя форма, которую демонстрирует Монтес-Де Ла Торре/Прат еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Монтес-Де Ла Торре/Прат постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Монтес-Де Ла Торре/Прат пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Монтес-Де Ла Торре/Прат не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Монтес-Де Ла Торре/Прат не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо и Монтес-Де Ла Торре/Прат. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо — Монтес-Де Ла Торре/Прат (02-го июля 2021 года), ставки и коэффициенты

Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Монтес-Де Ла Торре/Прат

На этом турнире Монтес-Де Ла Торре/Прат играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Монтес-Де Ла Торре/Прат надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Монтес-Де Ла Торре/Прат находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Монтес-Де Ла Торре/Прат считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо — Монтес-Де Ла Торре/Прат Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо и Монтес-Де Ла Торре/Прат начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо и Монтес-Де Ла Торре/Прат показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо и Монтес-Де Ла Торре/Прат провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо и Монтес-Де Ла Торре/Прат действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо — Монтес-Де Ла Торре/Прат: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо и Монтес-Де Ла Торре/Прат из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Монтес-Де Ла Торре/Прат относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Монтес-Де Ла Торре/Прат проводит второй или третий матч. А вот Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо — Монтес-Де Ла Торре/Прат. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо и Монтес-Де Ла Торре/Прат.



http://evolvegame.ru/cat1-438231-imanol-lopez-morillo-omni-kumar-prognoz-professionala-na-tennis-02-07-21/