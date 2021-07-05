Каийса Вилда Хеннеманн — Ванесса Эрсоз. Прогноз, ставки на матч(05.07.21)

Прогноз Каийса Вилда Хеннеманн — Ванесса Эрсоз (05-го июля), ставки и коэффициенты

Каийса Вилда Хеннеманн — Ванесса Эрсоз (05-го июля), ставки и коэффициенты

05-го июля в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Каийса Вилда Хеннеманн , а противостоять в этом поединке будет Ванесса Эрсоз.



Так как теннисный поединок Каийса Вилда Хеннеманн — Ванесса Эрсоз пройдет уже 05-го июля, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 12:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Каийса Вилда Хеннеманн на тот момент намного сильнее, нежели Ванесса Эрсоз.



Каийса Вилда Хеннеманн — Ванесса Эрсоз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Каийса Вилда Хеннеманн имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 05-го июля нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Ванесса Эрсоз. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 12:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Каийса Вилда Хеннеманн имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Каийса Вилда Хеннеманн

В этом сезоне Каийса Вилда Хеннеманн демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Каийса Вилда Хеннеманн снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Каийса Вилда Хеннеманн является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Каийса Вилда Хеннеманн не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Каийса Вилда Хеннеманн еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Ванесса Эрсоз

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Ванесса Эрсоз на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Ванесса Эрсоз демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Ванесса Эрсоз имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Ванесса Эрсоз намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Ванесса Эрсоз не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Ванесса Эрсоз будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Ванесса Эрсоз и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Ванесса Эрсоз умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

WTA, Каийса Вилда Хеннеманн — Ванесса Эрсоз

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Каийса Вилда Хеннеманн и Ванесса Эрсоз уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Каийса Вилда Хеннеманн — Ванесса Эрсоз. Прогноз, ставки на матч(05.07.21)

Каийса Вилда Хеннеманн

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Каийса Вилда Хеннеманн выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Каийса Вилда Хеннеманн всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Каийса Вилда Хеннеманн уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Каийса Вилда Хеннеманн занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Каийса Вилда Хеннеманн больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Каийса Вилда Хеннеманн имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Ванесса Эрсоз

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Ванесса Эрсоз хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Ванесса Эрсоз никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Ванесса Эрсоз сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Ванесса Эрсоз всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Каийса Вилда Хеннеманн — Ванесса Эрсоз Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Каийса Вилда Хеннеманн и Ванесса Эрсоз. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Каийса Вилда Хеннеманн — Ванесса Эрсоз: снова ждем результативной игры

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Каийса Вилда Хеннеманн и Ванесса Эрсоз, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Каийса Вилда Хеннеманн и Ванесса Эрсоз уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Каийса Вилда Хеннеманн — Ванесса Эрсоз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Каийса Вилда Хеннеманн и Ванесса Эрсоз сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Каийса Вилда Хеннеманн, и Ванесса Эрсоз будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-439451-stavki-na-match-anna-redmiller-sabina-mahalova-prognoz-na-tennis-ot-05-07-21/