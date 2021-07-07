Грабер/Фурлис — Грамматикопулу/Хогенкамп. Прогноз, ставки на матч(07.07.21)

Прогноз Грабер/Фурлис — Грамматикопулу/Хогенкамп (07.07.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Грабер/Фурлис — Грамматикопулу/Хогенкамп 07-го июля 2021 года

07-го июля 2021 года в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Грабер/Фурлис , а противостоять в этом поединке будет Грамматикопулу/Хогенкамп.



В 14:00 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Грабер/Фурлис и Грамматикопулу/Хогенкамп. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 07-го июля 2021 года, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



Грабер/Фурлис — Грамматикопулу/Хогенкамп. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

07-го июля 2021 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Грабер/Фурлис — Грамматикопулу/Хогенкамп. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 14:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Грамматикопулу/Хогенкамп, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Грамматикопулу/Хогенкамп выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Грабер/Фурлис

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Грабер/Фурлис находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Грабер/Фурлис является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Грабер/Фурлис умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Грабер/Фурлис обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Грабер/Фурлис может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Грамматикопулу/Хогенкамп

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Грамматикопулу/Хогенкампв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Грамматикопулу/Хогенкамп играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Грамматикопулу/Хогенкамп держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Грамматикопулу/Хогенкамп демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Грамматикопулу/Хогенкамп находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

«Грабер/Фурлис» — «Грамматикопулу/Хогенкамп»: прогноз автора

Длительное время Грабер/Фурлис и Грамматикопулу/Хогенкамп не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Грабер/Фурлис и Грамматикопулу/Хогенкамп. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Грабер/Фурлис — Грамматикопулу/Хогенкамп. Прогноз, ставки на матч(07.07.21)

Грабер/Фурлис

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Грабер/Фурлис выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Грабер/Фурлис всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Грабер/Фурлис уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Грабер/Фурлис занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Грабер/Фурлис больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Грабер/Фурлис имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Грамматикопулу/Хогенкамп

Несмотря на свой молодой возраст, Грамматикопулу/Хогенкамп демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Грамматикопулу/Хогенкамп уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Грамматикопулу/Хогенкамп станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Грамматикопулу/Хогенкамп, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Грамматикопулу/Хогенкамп умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Грамматикопулу/Хогенкамп имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Грабер/Фурлис — Грамматикопулу/Хогенкамп Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Грабер/Фурлис и Грамматикопулу/Хогенкамп, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Грабер/Фурлис и Грамматикопулу/Хогенкамп играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Грабер/Фурлис, и Грамматикопулу/Хогенкамп неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Грабер/Фурлис — Грамматикопулу/Хогенкамп: кто пройдет в следующий раунд?

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Грабер/Фурлис и Грамматикопулу/Хогенкамп, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Грабер/Фурлис сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Грамматикопулу/Хогенкамп имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Грабер/Фурлис – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Грабер/Фурлис и Грамматикопулу/Хогенкамп на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Грабер/Фурлис — Грамматикопулу/Хогенкамп. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Грабер/Фурлис и Грамматикопулу/Хогенкамп. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Грабер/Фурлис и для Грамматикопулу/Хогенкамп, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-440379-kentsysoeva-villefeder-prognoz-professionala-na-tennis-07-07-21/