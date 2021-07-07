Прогноз Пасилетти Дуарте Да Коста/Сильва — Ма/Мартинс (07.07.2021), ставки и коэффициенты

Пасилетти Дуарте Да Коста/Сильва — Ма/Мартинс. Прогноз, ставки на матч (07.07.21)

07 июля в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Пасилетти Дуарте Да Коста/Сильва , а противостоять в этом поединке будет Ма/Мартинс.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Пасилетти Дуарте Да Коста/Сильва — Ма/Мартинс можно будет вплоть до 14:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 07 июля. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Пасилетти Дуарте Да Коста/Сильва и Ма/Мартинс еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Пасилетти Дуарте Да Коста/Сильва — Ма/Мартинс:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 07 июля, ведь именно в этот день на корте встречаются Пасилетти Дуарте Да Коста/Сильва и Ма/Мартинс. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 14:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Пасилетти Дуарте Да Коста/Сильва имеет на своем счету три победы, Ма/Мартинс может похвастаться четырьмя.

Пасилетти Дуарте Да Коста/Сильва

Так как Пасилетти Дуарте Да Коста/Сильва выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Пасилетти Дуарте Да Коста/Сильва снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Пасилетти Дуарте Да Коста/Сильва, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Пасилетти Дуарте Да Коста/Сильва чем-то удивить, пока не ясно.



Ма/Мартинс

На этом турнире Ма/Мартинс играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Ма/Мартинс все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Ма/Мартинс не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Ма/Мартинс уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Ма/Мартинс на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Ма/Мартинс пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Пасилетти Дуарте Да Коста/Сильва — Ма/Мартинс

Длительное время Пасилетти Дуарте Да Коста/Сильва и Ма/Мартинс не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Пасилетти Дуарте Да Коста/Сильва и Ма/Мартинс. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Пасилетти Дуарте Да Коста/Сильва — Ма/Мартинс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (07.07.21)

Пасилетти Дуарте Да Коста/Сильва

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Пасилетти Дуарте Да Коста/Сильва, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Пасилетти Дуарте Да Коста/Сильва уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Пасилетти Дуарте Да Коста/Сильва старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Пасилетти Дуарте Да Коста/Сильва, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Пасилетти Дуарте Да Коста/Сильва не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Пасилетти Дуарте Да Коста/Сильва все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Пасилетти Дуарте Да Коста/Сильва точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Ма/Мартинс

Этот сезон Ма/Мартинс проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Ма/Мартинс снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Ма/Мартинс слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Ма/Мартинс допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Пасилетти Дуарте Да Коста/Сильва — Ма/Мартинс Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Пасилетти Дуарте Да Коста/Сильва и Ма/Мартинс. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Пасилетти Дуарте Да Коста/Сильва и Ма/Мартинс встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Пасилетти Дуарте Да Коста/Сильва и Ма/Мартинс довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Пасилетти Дуарте Да Коста/Сильва и Ма/Мартинс подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Пасилетти Дуарте Да Коста/Сильва — Ма/Мартинс: в ожидании «эйсов»

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Пасилетти Дуарте Да Коста/Сильва и Ма/Мартинс, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Пасилетти Дуарте Да Коста/Сильва сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Ма/Мартинс имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Пасилетти Дуарте Да Коста/Сильва – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Пасилетти Дуарте Да Коста/Сильва и Ма/Мартинс на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пасилетти Дуарте Да Коста/Сильва — Ма/Мартинс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Пасилетти Дуарте Да Коста/Сильва и Ма/Мартинс, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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