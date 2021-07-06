Ванлангендонк/Раджи — Смит/Хьюитт: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз Ванлангендонк/Раджи — Смит/Хьюитт (07-го июля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Ванлангендонк/Раджи — Смит/Хьюитт 07-го июля 2021 года

07-го июля 2021 года в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ванлангендонк/Раджи , а противостоять в этом поединке будет Смит/Хьюитт.



Судья теннисного матча Ванлангендонк/Раджи — Смит/Хьюитт должен дать знак о старте игры в 15:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 07-го июля 2021 года, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Ванлангендонк/Раджи и Смит/Хьюитт более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Ванлангендонк/Раджи имеет четыре победы, то Смит/Хьюитт может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ванлангендонк/Раджи — Смит/Хьюитт:

До 07-го июля 2021 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Ванлангендонк/Раджи — Смит/Хьюитт вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Ванлангендонк/Раджи и Смит/Хьюитт не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 15:30 по МСК.

Ванлангендонк/Раджи

В этом сезоне Ванлангендонк/Раджи имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Ванлангендонк/Раджи может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Ванлангендонк/Раджи еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Смит/Хьюитт

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Смит/Хьюитт в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Смит/Хьюитт уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Смит/Хьюитт уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Смит/Хьюитт обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз на матч

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Прогноз и ставка на матч Ванлангендонк/Раджи — Смит/Хьюитт 07-го июля 2021 года

Ванлангендонк/Раджи

В этом сезоне Ванлангендонк/Раджи демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Ванлангендонк/Раджи уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Ванлангендонк/Раджи любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Ванлангендонк/Раджи часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Ванлангендонк/Раджи умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Смит/Хьюитт

На этом турнире Смит/Хьюитт играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Смит/Хьюитт какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Смит/Хьюитт уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Смит/Хьюитт много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Смит/Хьюитт сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Смит/Хьюитт не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Ванлангендонк/Раджи — Смит/Хьюитт Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Ванлангендонк/Раджи и Смит/Хьюитт. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Ванлангендонк/Раджи и Смит/Хьюитт встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Ванлангендонк/Раджи и Смит/Хьюитт довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Ванлангендонк/Раджи и Смит/Хьюитт подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Ванлангендонк/Раджи — Смит/Хьюитт: будет сделан акцент на атакующий теннис

Ванлангендонк/Раджи и Смит/Хьюитт которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Ванлангендонк/Раджи имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Смит/Хьюитт хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Ванлангендонк/Раджи. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Смит/Хьюитт умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Ванлангендонк/Раджи довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Смит/Хьюитт вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Ванлангендонк/Раджи.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ванлангендонк/Раджи — Смит/Хьюитт. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Ванлангендонк/Раджи и Смит/Хьюитт. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Ванлангендонк/Раджи и для Смит/Хьюитт, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-440370-novanskipokornyy-beloborodkokachmazov-prognoz-i-stavki-ot-professionala-07-07-21/