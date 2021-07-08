Хуан Игнасио Лондеро — Алексей Ватутин: порядок побьёт класс

Прогноз Хуан Игнасио Лондеро — Алексей Ватутин (08.07.2021), ставки и коэффициенты

Хуан Игнасио Лондеро — Алексей Ватутин (08.07.2021), ставки и коэффициенты

08.07.2021 в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Хуан Игнасио Лондеро , а противостоять в этом поединке будет Алексей Ватутин.



Судья теннисного матча Хуан Игнасио Лондеро — Алексей Ватутин должен дать знак о старте игры в 13:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 08.07.2021, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Хуан Игнасио Лондеро и Алексей Ватутин более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Хуан Игнасио Лондеро имеет четыре победы, то Алексей Ватутин может похвастаться лишь двумя победами.



Хуан Игнасио Лондеро — Алексей Ватутин. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

08.07.2021 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Хуан Игнасио Лондеро — Алексей Ватутин. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 13:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Алексей Ватутин, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Алексей Ватутин выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Хуан Игнасио Лондеро

Этот турнир Хуан Игнасио Лондеро проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Хуан Игнасио Лондеро может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Хуан Игнасио Лондеро однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Хуан Игнасио Лондеро имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Хуан Игнасио Лондеро левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Хуан Игнасио Лондеро хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Алексей Ватутин

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Алексей Ватутин теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Алексей Ватутин имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Алексей Ватутин испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Алексей Ватутин выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Алексей Ватутин занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч Хуан Игнасио Лондеро — Алексей Ватутин

Хуан Игнасио Лондеро и Алексей Ватутин – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Хуан Игнасио Лондеро — Алексей Ватутин (08.07.2021), ставки и коэффициенты

Хуан Игнасио Лондеро

В этом сезоне Хуан Игнасио Лондеро демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Хуан Игнасио Лондеро уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Хуан Игнасио Лондеро любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Хуан Игнасио Лондеро часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Хуан Игнасио Лондеро умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Алексей Ватутин

В этом сезоне Алексей Ватутин действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Алексей Ватутин обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Алексей Ватутин не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Алексей Ватутин не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Алексей Ватутин имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Хуан Игнасио Лондеро — Алексей Ватутин Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Хуан Игнасио Лондеро и Алексей Ватутин, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Хуан Игнасио Лондеро и Алексей Ватутин играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Хуан Игнасио Лондеро, и Алексей Ватутин неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Хуан Игнасио Лондеро — Алексей Ватутин: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Хуан Игнасио Лондеро имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Хуан Игнасио Лондеро и Алексей Ватутин отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Алексей Ватутин в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Хуан Игнасио Лондеро превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Алексей Ватутин сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Хуан Игнасио Лондеро гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хуан Игнасио Лондеро — Алексей Ватутин. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Хуан Игнасио Лондеро и Алексей Ватутин сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Хуан Игнасио Лондеро, и Алексей Ватутин будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-440863-prognoz-na-match-brayninouakaa-lisharipov-08-07-21/