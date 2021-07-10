Саутерн Дистриктс Спартанз (жен) — Маккэй Метеореттес (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (10.07.21)

Прогноз Саутерн Дистриктс Спартанз (жен) — Маккэй Метеореттес (жен) (10 июля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Саутерн Дистриктс Спартанз (жен) — Маккэй Метеореттес (жен) 10 июля

10 июля в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Австралии, в котором на своей площадке местный клуб Саутерн Дистриктс Спартанз (жен) примет соперника по национальному первенству Маккэй Метеореттес (жен).



Баскетболисты клубов Саутерн Дистриктс Спартанз (жен) и Маккэй Метеореттес (жен) в 11:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 10 июля. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Саутерн Дистриктс Спартанз (жен) одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Саутерн Дистриктс Спартанз (жен) также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Саутерн Дистриктс Спартанз (жен) — Маккэй Метеореттес (жен):

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Саутерн Дистриктс Спартанз (жен) проводит на своей площадке, и 10 июля хозяевам предстоит матч против игроков клуба Маккэй Метеореттес (жен). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 11:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Саутерн Дистриктс Спартанз (жен), а один раз сильнее были игроки БК Маккэй Метеореттес (жен).

Саутерн Дистриктс Спартанз (жен)

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Саутерн Дистриктс Спартанз (жен) переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Саутерн Дистриктс Спартанз (жен) больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Саутерн Дистриктс Спартанз (жен) еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Маккэй Метеореттес (жен)

Президент баскетбольного клуба Маккэй Метеореттес (жен) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Маккэй Метеореттес (жен) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Маккэй Метеореттес (жен) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Прогноз на матч Саутерн Дистриктс Спартанз (жен) — Маккэй Метеореттес (жен)

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Саутерн Дистриктс Спартанз (жен) — Маккэй Метеореттес (жен), запланированного на 10 июля. На площадке игроки обеих команд появятся в 11:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Саутерн Дистриктс Спартанз (жен) и Маккэй Метеореттес (жен) предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Саутерн Дистриктс Спартанз (жен).



Саутерн Дистриктс Спартанз (жен) — Маккэй Метеореттес (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (10.07.21)

Саутерн Дистриктс Спартанз (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Саутерн Дистриктс Спартанз (жен) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Саутерн Дистриктс Спартанз (жен) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Маккэй Метеореттес (жен)

В прошлом матче баскетбольный клуб Маккэй Метеореттес (жен) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Маккэй Метеореттес (жен) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Маккэй Метеореттес (жен) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Саутерн Дистриктс Спартанз (жен) — Маккэй Метеореттес (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 10 июля, и в его рамках состоится поединок Саутерн Дистриктс Спартанз (жен) — Маккэй Метеореттес (жен). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 11:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Саутерн Дистриктс Спартанз (жен) — Маккэй Метеореттес (жен): снова ждем результативной игры

В этом сезоне у баскетбольного клуба Саутерн Дистриктс Спартанз (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Саутерн Дистриктс Спартанз (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Саутерн Дистриктс Спартанз (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Саутерн Дистриктс Спартанз (жен) сыграет в конкретном матче.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Маккэй Метеореттес (жен) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Маккэй Метеореттес (жен) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Маккэй Метеореттес (жен) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Маккэй Метеореттес (жен) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Саутерн Дистриктс Спартанз (жен) — Маккэй Метеореттес (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Саутерн Дистриктс Спартанз (жен) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Саутерн Дистриктс Спартанз (жен) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Саутерн Дистриктс Спартанз (жен) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

Три года назад у баскетбольного клуба Маккэй Метеореттес (жен) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Маккэй Метеореттес (жен) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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