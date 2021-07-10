Прогноз Андрэ Рене Вильярреаль — Теджа Тирунелвели (10-го июля 2021 года), ставки и коэффициенты

Андрэ Рене Вильярреаль — Теджа Тирунелвели. Прогноз, ставки на матч (10.07.21)

10-го июля 2021 года в 17:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Андрэ Рене Вильярреаль , а противостоять в этом поединке будет Теджа Тирунелвели.



В 17:30 по Москве Андрэ Рене Вильярреаль и Теджа Тирунелвели выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 10-го июля 2021 года. Единственный раз Андрэ Рене Вильярреаль и Теджа Тирунелвели встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Андрэ Рене Вильярреаль сейчас считается фаворитом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Андрэ Рене Вильярреаль — Теджа Тирунелвели:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Андрэ Рене Вильярреаль — Теджа Тирунелвели, которая пройдет 10-го июля 2021 года в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 17:30 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Андрэ Рене Вильярреаль

Так как Андрэ Рене Вильярреаль выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Андрэ Рене Вильярреаль снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Андрэ Рене Вильярреаль, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Андрэ Рене Вильярреаль чем-то удивить, пока не ясно.



Теджа Тирунелвели

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Теджа Тирунелвели в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Теджа Тирунелвели уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Теджа Тирунелвели уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Теджа Тирунелвели обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Андрэ Рене Вильярреаль — Теджа Тирунелвели. Прогноз, ставки на матч(10.07.21)

Андрэ Рене Вильярреаль

К данному турниру Андрэ Рене Вильярреаль подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Андрэ Рене Вильярреаль находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Андрэ Рене Вильярреаль не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Андрэ Рене Вильярреаль старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Андрэ Рене Вильярреаль демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Теджа Тирунелвели

На этом турнире Теджа Тирунелвели играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Теджа Тирунелвели какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Теджа Тирунелвели уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Теджа Тирунелвели много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Теджа Тирунелвели сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Теджа Тирунелвели не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Андрэ Рене Вильярреаль — Теджа Тирунелвели Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Андрэ Рене Вильярреаль и Теджа Тирунелвели. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Андрэ Рене Вильярреаль и Теджа Тирунелвели встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Андрэ Рене Вильярреаль и Теджа Тирунелвели довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Андрэ Рене Вильярреаль и Теджа Тирунелвели подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Андрэ Рене Вильярреаль — Теджа Тирунелвели: будет сделан акцент на атакующий теннис

Андрэ Рене Вильярреаль и Теджа Тирунелвели которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Андрэ Рене Вильярреаль имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Теджа Тирунелвели хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Андрэ Рене Вильярреаль. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Теджа Тирунелвели умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Андрэ Рене Вильярреаль довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Теджа Тирунелвели вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Андрэ Рене Вильярреаль.

СЕГОДНЯ МАТЧ Андрэ Рене Вильярреаль — Теджа Тирунелвели. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Андрэ Рене Вильярреаль и Теджа Тирунелвели букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Андрэ Рене Вильярреаль и Теджа Тирунелвели проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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