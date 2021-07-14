Колиер/Мартинез Вакеро — Кажевич/Стоилковска. Прогноз, ставки на матч(14.07.21)

Прогноз Колиер/Мартинез Вакеро — Кажевич/Стоилковска (14.07.2021), ставки и коэффициенты

Колиер/Мартинез Вакеро — Кажевич/Стоилковска (14-го июля), ставки и коэффициенты

14-го июля в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Колиер/Мартинез Вакеро , а противостоять в этом поединке будет Кажевич/Стоилковска.



Так как теннисный поединок Колиер/Мартинез Вакеро — Кажевич/Стоилковска пройдет уже 14-го июля, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 12:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Колиер/Мартинез Вакеро на тот момент намного сильнее, нежели Кажевич/Стоилковска.



Колиер/Мартинез Вакеро — Кажевич/Стоилковска. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 14-го июля осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Колиер/Мартинез Вакеро — Кажевич/Стоилковска вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Колиер/Мартинез Вакеро и Кажевич/Стоилковска не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 12:00 по МСК.

Колиер/Мартинез Вакеро

В этом сезоне Колиер/Мартинез Вакеро показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Колиер/Мартинез Вакеро играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Колиер/Мартинез Вакеро умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Колиер/Мартинез Вакеро и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Колиер/Мартинез Вакеро будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Колиер/Мартинез Вакеро чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Кажевич/Стоилковска

На этом турнире Кажевич/Стоилковска выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Кажевич/Стоилковска снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Кажевич/Стоилковска чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Кажевич/Стоилковска уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Кажевич/Стоилковска зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

ITF, Колиер/Мартинез Вакеро — Кажевич/Стоилковска

Длительное время Колиер/Мартинез Вакеро и Кажевич/Стоилковска не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Колиер/Мартинез Вакеро и Кажевич/Стоилковска. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Колиер/Мартинез Вакеро — Кажевич/Стоилковска. Прогноз, ставки на матч(14.07.21)

Колиер/Мартинез Вакеро

Несмотря на внушительный возраст, Колиер/Мартинез Вакеро демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Колиер/Мартинез Вакеро гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Колиер/Мартинез Вакеро обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Колиер/Мартинез Вакеро снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Колиер/Мартинез Вакеро может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Кажевич/Стоилковска

В этом сезоне Кажевич/Стоилковска не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Кажевич/Стоилковска сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Кажевич/Стоилковска допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Кажевич/Стоилковска допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Кажевич/Стоилковска демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Колиер/Мартинез Вакеро — Кажевич/Стоилковска Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Колиер/Мартинез Вакеро и Кажевич/Стоилковска. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Колиер/Мартинез Вакеро и Кажевич/Стоилковска встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Колиер/Мартинез Вакеро и Кажевич/Стоилковска довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Колиер/Мартинез Вакеро и Кажевич/Стоилковска подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Колиер/Мартинез Вакеро — Кажевич/Стоилковска: погода помешает показать хороший теннис

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Колиер/Мартинез Вакеро и Кажевич/Стоилковска, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Колиер/Мартинез Вакеро и Кажевич/Стоилковска уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Колиер/Мартинез Вакеро — Кажевич/Стоилковска. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Колиер/Мартинез Вакеро и Кажевич/Стоилковска, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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