Соуса/Томпсон — Думбия/Ребул. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (14.07.21)

Прогноз Соуса/Томпсон — Думбия/Ребул (14-го июля 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Соуса/Томпсон — Думбия/Ребул 14.07.2021

14.07.2021 в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Соуса/Томпсон , а противостоять в этом поединке будет Думбия/Ребул.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 14.07.2021, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Соуса/Томпсон — Думбия/Ребул. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 19:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Соуса/Томпсон, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Соуса/Томпсон — Думбия/Ребул. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 14.07.2021, так что в разделе тенниса можно найти поединок Соуса/Томпсон — Думбия/Ребул. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 19:00 по Москве, пока не начался поединок. Соуса/Томпсон и Думбия/Ребул еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Соуса/Томпсон

В этом сезоне Соуса/Томпсон имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Соуса/Томпсон может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Соуса/Томпсон еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Думбия/Ребул

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Думбия/Ребулв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Думбия/Ребул играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Думбия/Ребул держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Думбия/Ребул демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Думбия/Ребул находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Соуса/Томпсон — Думбия/Ребул. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Соуса/Томпсон и Думбия/Ребул впервые будут встречаться между собой. Если Соуса/Томпсон уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Думбия/Ребул пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Соуса/Томпсон демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Соуса/Томпсон – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Соуса/Томпсон — Думбия/Ребул. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (14.07.21)

Соуса/Томпсон

Соуса/Томпсон не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Соуса/Томпсон любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Соуса/Томпсон умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Соуса/Томпсон не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Соуса/Томпсон умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Думбия/Ребул

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Думбия/Ребул хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Думбия/Ребул никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Думбия/Ребул сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Думбия/Ребул всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Соуса/Томпсон — Думбия/Ребул Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Соуса/Томпсон и Думбия/Ребул аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Соуса/Томпсон и Думбия/Ребул обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Соуса/Томпсон и Думбия/Ребул постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Соуса/Томпсон — Думбия/Ребул: андердог способен удивить фаворита

Соуса/Томпсон и Думбия/Ребул которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Соуса/Томпсон имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Думбия/Ребул хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Соуса/Томпсон. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Думбия/Ребул умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Соуса/Томпсон довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Думбия/Ребул вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Соуса/Томпсон.

СЕГОДНЯ МАТЧ Соуса/Томпсон — Думбия/Ребул. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Соуса/Томпсон и Думбия/Ребул букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Соуса/Томпсон и Думбия/Ребул проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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