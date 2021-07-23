Прогноз Израелита Макаби Де Мендоза — Сан Хосе де Мендоза (24-го июля 2021 года), ставки и коэффициенты

Израелита Макаби Де Мендоза — Сан Хосе де Мендоза. Прогноз, ставки на матч. Аргентина (24.07.21)

24-го июля 2021 года в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Аргентина, в котором на своей площадке местный клуб Израелита Макаби Де Мендоза примет соперника по национальному первенству Сан Хосе де Мендоза.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Израелита Макаби Де Мендоза – Сан Хосе де Мендоза, запланированный на 24-го июля 2021 года. Баскетболисты появятся на площадке в 03:00 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Сан Хосе де Мендоза, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Израелита Макаби Де Мендоза — Сан Хосе де Мендоза. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Израелита Макаби Де Мендоза — Сан Хосе де Мендоза, запланированное на 24-го июля 2021 года. Поставить на матч можно будет до 03:00 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Сан Хосе де Мендоза была еще пять лет назад.

Израелита Макаби Де Мендоза

В этом сезоне баскетбольный клуб Израелита Макаби Де Мендоза стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Израелита Макаби Де Мендоза выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Израелита Макаби Де Мендоза идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Израелита Макаби Де Мендоза вообще лидирует в чемпионате.



Сан Хосе де Мендоза

Прогресс баскетбольного клуба Сан Хосе де Мендоза по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Сан Хосе де Мендоза обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Сан Хосе де Мендоза потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Аргентина, Израелита Макаби Де Мендоза — Сан Хосе де Мендоза

На 24-го июля 2021 года в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Израелита Макаби Де Мендоза — Сан Хосе де Мендоза. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 03:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Израелита Макаби Де Мендоза дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Сан Хосе де Мендоза удалось одержать победу у себя дома.



Прогноз и ставка на матч Израелита Макаби Де Мендоза — Сан Хосе де Мендоза 24-го июля 2021 года

Израелита Макаби Де Мендоза

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Израелита Макаби Де Мендоза наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Израелита Макаби Де Мендоза сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Израелита Макаби Де Мендоза всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Израелита Макаби Де Мендоза бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Сан Хосе де Мендоза

Два года назад баскетбольный клуб Сан Хосе де Мендоза доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Сан Хосе де Мендоза играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Израелита Макаби Де Мендоза — Сан Хосе де Мендоза Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Израелита Макаби Де Мендоза — Сан Хосе де Мендоза, который должен пройти 24-го июля 2021 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 03:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Израелита Макаби Де Мендоза в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Израелита Макаби Де Мендоза — Сан Хосе де Мендоза: соперники не будут долго запрягать

В этом сезоне у баскетбольного клуба Израелита Макаби Де Мендоза подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Израелита Макаби Де Мендоза и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Израелита Макаби Де Мендоза еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Израелита Макаби Де Мендоза сыграет в конкретном матче.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Сан Хосе де Мендоза сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Сан Хосе де Мендоза выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Сан Хосе де Мендоза показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Сан Хосе де Мендоза не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Израелита Макаби Де Мендоза — Сан Хосе де Мендоза. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Израелита Макаби Де Мендоза лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Израелита Макаби Де Мендоза гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Израелита Макаби Де Мендоза все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В данный момент баскетбольный клуб Сан Хосе де Мендоза находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Сан Хосе де Мендоза сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Сан Хосе де Мендоза действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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