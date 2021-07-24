Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен) — Перри Лейкс Хокс (жен): единоборств будет много, набранных очков — нет

Прогноз Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен) — Перри Лейкс Хокс (жен) (24.07.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен) — Перри Лейкс Хокс (жен) 24-го июля

24-го июля в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Австралии, в котором на своей площадке местный клуб Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен) примет соперника по национальному первенству Перри Лейкс Хокс (жен).



Баскетбольный поединок Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен) – Перри Лейкс Хокс (жен) пройдет в рамках престижного турнира 24-го июля, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 12:00 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен).



Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен) — Перри Лейкс Хокс (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 12:00 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен) — Перри Лейкс Хокс (жен). Матч назначен на 24-го июля, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен)

К данному поединку баскетбольный клуб Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен) подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен) играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен) подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



Перри Лейкс Хокс (жен)

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Перри Лейкс Хокс (жен) понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Перри Лейкс Хокс (жен) выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Перри Лейкс Хокс (жен) сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Чемпионат Австралии, Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен) — Перри Лейкс Хокс (жен)

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен) — Перри Лейкс Хокс (жен), запланированного на 24-го июля. На площадке игроки обеих команд появятся в 12:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен) и Перри Лейкс Хокс (жен) предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен).



Прогноз и ставка на матч Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен) — Перри Лейкс Хокс (жен) 24-го июля

Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Перри Лейкс Хокс (жен)

Два года назад баскетбольный клуб Перри Лейкс Хокс (жен) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Перри Лейкс Хокс (жен) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен) — Перри Лейкс Хокс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 24-го июля можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен) — Перри Лейкс Хокс (жен), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 12:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен) — Перри Лейкс Хокс (жен): единоборств будет много, набранных очков — нет

Прошлый матч баскетбольный клуб Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Перри Лейкс Хокс (жен) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Перри Лейкс Хокс (жен) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Перри Лейкс Хокс (жен) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен) — Перри Лейкс Хокс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Джоондалуп Ваннеро Вульфс (жен) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В данный момент баскетбольный клуб Перри Лейкс Хокс (жен) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Перри Лейкс Хокс (жен) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Перри Лейкс Хокс (жен) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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