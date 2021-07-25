Бернабе Сапата Мираллес — Киммер Коппеянс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (26.07.21)

Прогноз Бернабе Сапата Мираллес — Киммер Коппеянс (26-го июля 2021 года), ставки и коэффициенты

Бернабе Сапата Мираллес — Киммер Коппеянс (26 июля), ставки и коэффициенты

26 июля в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Бернабе Сапата Мираллес , а противостоять в этом поединке будет Киммер Коппеянс.



Так как Бернабе Сапата Мираллес в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Киммер Коппеянс, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 26 июля. Но, доказать обратное Бернабе Сапата Мираллес все же сможет в 16:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бернабе Сапата Мираллес — Киммер Коппеянс:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 26 июля откроет его противостояние Бернабе Сапата Мираллес — Киммер Коппеянс. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 16:00 по МСК, то есть до начала игры. Бернабе Сапата Мираллес и Киммер Коппеянс отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Киммер Коппеянс может гордиться семью победами, а вот Бернабе Сапата Мираллес имеет только пять выигранных встреч.

Бернабе Сапата Мираллес

В большинстве своих выигранных поединков Бернабе Сапата Мираллес берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Бернабе Сапата Мираллес с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Бернабе Сапата Мираллес сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Бернабе Сапата Мираллес также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Киммер Коппеянс

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Киммер Коппеянс на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Киммер Коппеянс демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Киммер Коппеянс имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Киммер Коппеянс намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Киммер Коппеянс не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Киммер Коппеянс будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Киммер Коппеянс и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Киммер Коппеянс умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Бернабе Сапата Мираллес — Киммер Коппеянс

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Бернабе Сапата Мираллес и Киммер Коппеянс впервые будут встречаться между собой. Если Бернабе Сапата Мираллес уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Киммер Коппеянс пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Бернабе Сапата Мираллес демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Бернабе Сапата Мираллес – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Бернабе Сапата Мираллес — Киммер Коппеянс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (26.07.21)

Бернабе Сапата Мираллес

На данный момент Бернабе Сапата Мираллес занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Бернабе Сапата Мираллес снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Бернабе Сапата Мираллес не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Бернабе Сапата Мираллес не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Киммер Коппеянс

Выступать в зале Киммер Коппеянс не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Киммер Коппеянс старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Киммер Коппеянс принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Киммер Коппеянс демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Киммер Коппеянс даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Киммер Коппеянс хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Бернабе Сапата Мираллес — Киммер Коппеянс Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Бернабе Сапата Мираллес и Киммер Коппеянс. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Бернабе Сапата Мираллес — Киммер Коппеянс: соперники не будут долго запрягать

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Бернабе Сапата Мираллес и Киммер Коппеянс из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Киммер Коппеянс относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Киммер Коппеянс проводит второй или третий матч. А вот Бернабе Сапата Мираллес как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Бернабе Сапата Мираллес, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Бернабе Сапата Мираллес без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Бернабе Сапата Мираллес вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бернабе Сапата Мираллес — Киммер Коппеянс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Бернабе Сапата Мираллес и Киммер Коппеянс букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Бернабе Сапата Мираллес и Киммер Коппеянс проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat2-449752-segodnya-match-filippiny-egipet-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-26-07-21/