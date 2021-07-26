Прогноз Флавио Коболли — Микаэль Врбенски (27 июля), ставки и коэффициенты

Флавио Коболли — Микаэль Врбенски. Прогноз, ставки на матч (27.07.21)

27-го июля 2021 года в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Флавио Коболли , а противостоять в этом поединке будет Микаэль Врбенски.



Так как Флавио Коболли в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Микаэль Врбенски, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 27-го июля 2021 года. Но, доказать обратное Флавио Коболли все же сможет в 11:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Флавио Коболли — Микаэль Врбенски. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 27-го июля 2021 года откроет его противостояние Флавио Коболли — Микаэль Врбенски. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 11:00 по МСК, то есть до начала игры. Флавио Коболли и Микаэль Врбенски отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Микаэль Врбенски может гордиться семью победами, а вот Флавио Коболли имеет только пять выигранных встреч.

Флавио Коболли

Этот турнир Флавио Коболли проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Флавио Коболли может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Флавио Коболли однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Флавио Коболли имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Флавио Коболли левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Флавио Коболли хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Микаэль Врбенски

На этом турнире Микаэль Врбенски играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Микаэль Врбенски все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Микаэль Врбенски не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Микаэль Врбенски уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Микаэль Врбенски на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Микаэль Врбенски пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Флавио Коболли — Микаэль Врбенски. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Флавио Коболли и Микаэль Врбенски. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Флавио Коболли и Микаэль Врбенски в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Флавио Коболли и Микаэль Врбенски имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Флавио Коболли — Микаэль Врбенски (27-го июля 2021 года), ставки и коэффициенты

Флавио Коболли

К данному турниру Флавио Коболли подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Флавио Коболли находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Флавио Коболли не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Флавио Коболли старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Флавио Коболли демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Микаэль Врбенски

Микаэль Врбенски лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Микаэль Врбенски играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Микаэль Врбенски начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Микаэль Врбенски выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Микаэль Врбенски сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Флавио Коболли — Микаэль Врбенски Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Флавио Коболли и Микаэль Врбенски начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Флавио Коболли и Микаэль Врбенски показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Флавио Коболли и Микаэль Врбенски провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Флавио Коболли и Микаэль Врбенски действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Флавио Коболли — Микаэль Врбенски: порядок побьёт класс

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Флавио Коболли и Микаэль Врбенски из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Микаэль Врбенски относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Микаэль Врбенски проводит второй или третий матч. А вот Флавио Коболли как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Флавио Коболли, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Флавио Коболли без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Флавио Коболли вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Флавио Коболли — Микаэль Врбенски. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Флавио Коболли и Микаэль Врбенски сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Флавио Коболли, и Микаэль Врбенски будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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