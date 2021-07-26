Хэфэй Юаньчан — Анхуэ Вэньи. Прогноз, ставки на матч(27.07.21)

Прогноз Хэфэй Юаньчан — Анхуэ Вэньи (27-го июля 2021 года), ставки и коэффициенты

Хэфэй Юаньчан — Анхуэ Вэньи (27-го июля), ставки и коэффициенты

27-го июля в 11:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Китая, в котором на своей площадке местный клуб Хэфэй Юаньчан примет соперника по национальному первенству Анхуэ Вэньи.



В 11:30 по Москве болельщики баскетбольных клубов Хэфэй Юаньчан и Анхуэ Вэньи займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 27-го июля, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Анхуэ Вэньи в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



Хэфэй Юаньчан — Анхуэ Вэньи. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поединок между баскетбольными клубами Хэфэй Юаньчан и Анхуэ Вэньи собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 27-го июля. Ее начало будет в 11:30 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Хэфэй Юаньчан

Сейчас баскетбольный клуб Хэфэй Юаньчан демонстрирует ужасную форму, проиграв четыре матча подряд. Такие результаты всех разочаровали, особенно главного тренера, ведь в двух поединках соперниками были явные аутсайдеры этого чемпионата. Причем, в одном из матчей хозяева допустили целых 26 потерь, которые соперник воплотил в сорок очков. Одной из причин слабой игры команды стала плохая форма лидера, который в этом месяце в среднем за игру набирает двенадцать очков, когда в прошлом месяце этот показатель достигал восемнадцати. Мало того, что баскетболист находится в худшей физической форме, так и точность бросков стала слабее. Тем не менее, пока команда не делает никаких резких решений, хотя опустилась уже на восьмую строчку и вполне может покинуть плей-офф. Хорошо хоть, что на своем поле Хэфэй Юаньчан демонстрирует неплохой баскетбол, так что хозяева точно в этом матче будут отчаянно бороться за очки.



Анхуэ Вэньи

Президент баскетбольного клуба Анхуэ Вэньи ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Анхуэ Вэньи сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Анхуэ Вэньи в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Чемпионат Китая, Хэфэй Юаньчан — Анхуэ Вэньи

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Хэфэй Юаньчан — Анхуэ Вэньи, несмотря на то, что он должен пройти только 27-го июля. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 11:30 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Хэфэй Юаньчан одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Хэфэй Юаньчан — Анхуэ Вэньи. Прогноз, ставки на матч(27.07.21)

Хэфэй Юаньчан

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Хэфэй Юаньчан наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Хэфэй Юаньчан сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Хэфэй Юаньчан всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Хэфэй Юаньчан бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Анхуэ Вэньи

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Анхуэ Вэньи становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Анхуэ Вэньи уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Анхуэ Вэньи сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Хэфэй Юаньчан — Анхуэ Вэньи Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Хэфэй Юаньчан после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 27-го июля сыграет матч против БК Анхуэ Вэньи. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 11:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Хэфэй Юаньчан также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Хэфэй Юаньчан — Анхуэ Вэньи: единоборств будет много, набранных очков — нет

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Хэфэй Юаньчан провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Хэфэй Юаньчан показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Хэфэй Юаньчан и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Анхуэ Вэньи полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Анхуэ Вэньи может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Анхуэ Вэньи выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хэфэй Юаньчан — Анхуэ Вэньи. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Хэфэй Юаньчан был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Хэфэй Юаньчан вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Хэфэй Юаньчан практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Анхуэ Вэньи не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Анхуэ Вэньи уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Анхуэ Вэньи очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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