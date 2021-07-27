Прогноз Абдеррахман/Уэслати — Вивес Маркос/Шелбайх (27 июля), ставки и коэффициенты

Абдеррахман/Уэслати — Вивес Маркос/Шелбайх. Прогноз, ставки на матч. ITF (27.07.21)

27-го июля в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Абдеррахман/Уэслати , а противостоять в этом поединке будет Вивес Маркос/Шелбайх.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Абдеррахман/Уэслати — Вивес Маркос/Шелбайх, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 27-го июля, а его начало по МСК будет в 18:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Абдеррахман/Уэслати. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Абдеррахман/Уэслати — Вивес Маркос/Шелбайх:

Теннисный поединок Абдеррахман/Уэслати — Вивес Маркос/Шелбайх запланирован организаторами турнира на 27-го июля, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 18:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Абдеррахман/Уэслати и Вивес Маркос/Шелбайх встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Абдеррахман/Уэслати имеет три победы при одном поражении.

Абдеррахман/Уэслати

Абдеррахман/Уэслати, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Абдеррахман/Уэслати может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Абдеррахман/Уэслати входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Абдеррахман/Уэслати еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Абдеррахман/Уэслати сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Вивес Маркос/Шелбайх

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Вивес Маркос/Шелбайх теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Вивес Маркос/Шелбайх имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Вивес Маркос/Шелбайх испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Вивес Маркос/Шелбайх выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Вивес Маркос/Шелбайх занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Абдеррахман/Уэслати — Вивес Маркос/Шелбайх

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Абдеррахман/Уэслати — Вивес Маркос/Шелбайх. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (27.07.21)

Абдеррахман/Уэслати

На данном турнире Абдеррахман/Уэслати выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Абдеррахман/Уэслати выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Абдеррахман/Уэслати допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Абдеррахман/Уэслати особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Абдеррахман/Уэслати, это умение играть на травяных кортах.

Вивес Маркос/Шелбайх

Вивес Маркос/Шелбайх лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Вивес Маркос/Шелбайх играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Вивес Маркос/Шелбайх начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Вивес Маркос/Шелбайх выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Вивес Маркос/Шелбайх сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Абдеррахман/Уэслати — Вивес Маркос/Шелбайх Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Абдеррахман/Уэслати и Вивес Маркос/Шелбайх. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Абдеррахман/Уэслати — Вивес Маркос/Шелбайх: ставим на двойные ошибки

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Абдеррахман/Уэслати и Вивес Маркос/Шелбайх, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Абдеррахман/Уэслати и Вивес Маркос/Шелбайх уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Абдеррахман/Уэслати — Вивес Маркос/Шелбайх. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Абдеррахман/Уэслати и Вивес Маркос/Шелбайх.



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