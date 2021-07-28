Прогноз Рутлиф/Сутджиади — Плипуеч/Хан (28 июля), ставки и коэффициенты

Рутлиф/Сутджиади — Плипуеч/Хан. Прогноз, ставки на матч (28.07.21)

28.07.2021 в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Рутлиф/Сутджиади , а противостоять в этом поединке будет Плипуеч/Хан.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Рутлиф/Сутджиади — Плипуеч/Хан, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 28.07.2021, а его начало по МСК будет в 17:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Рутлиф/Сутджиади. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Рутлиф/Сутджиади — Плипуеч/Хан. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

28.07.2021 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Рутлиф/Сутджиади — Плипуеч/Хан. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 17:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Плипуеч/Хан, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Плипуеч/Хан выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Рутлиф/Сутджиади

В этом сезоне Рутлиф/Сутджиади показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Рутлиф/Сутджиади играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Рутлиф/Сутджиади умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Рутлиф/Сутджиади и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Рутлиф/Сутджиади будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Рутлиф/Сутджиади чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Плипуеч/Хан

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Плипуеч/Хан теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Плипуеч/Хан имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Плипуеч/Хан испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Плипуеч/Хан выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Плипуеч/Хан занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

WTA, Рутлиф/Сутджиади — Плипуеч/Хан

Длительное время Рутлиф/Сутджиади и Плипуеч/Хан не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Рутлиф/Сутджиади и Плипуеч/Хан. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Рутлиф/Сутджиади — Плипуеч/Хан. Прогноз, ставки на матч(28.07.21)

Рутлиф/Сутджиади

На данный момент Рутлиф/Сутджиади занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Рутлиф/Сутджиади снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Рутлиф/Сутджиади не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Рутлиф/Сутджиади не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Плипуеч/Хан

Плипуеч/Хан лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Плипуеч/Хан играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Плипуеч/Хан начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Плипуеч/Хан выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Плипуеч/Хан сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Рутлиф/Сутджиади — Плипуеч/Хан Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Рутлиф/Сутджиади и Плипуеч/Хан. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Рутлиф/Сутджиади и Плипуеч/Хан встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Рутлиф/Сутджиади и Плипуеч/Хан довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Рутлиф/Сутджиади и Плипуеч/Хан подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Рутлиф/Сутджиади — Плипуеч/Хан: в ожидании «эйсов»

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Рутлиф/Сутджиади и Плипуеч/Хан из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Плипуеч/Хан относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Плипуеч/Хан проводит второй или третий матч. А вот Рутлиф/Сутджиади как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Рутлиф/Сутджиади, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Рутлиф/Сутджиади без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Рутлиф/Сутджиади вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Рутлиф/Сутджиади — Плипуеч/Хан. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Рутлиф/Сутджиади и Плипуеч/Хан. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Рутлиф/Сутджиади и для Плипуеч/Хан, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-450665-marek-gengel-rey-ho-prognoz-i-stavki-ot-professionala-28-07-21/