Гуанчжоу Лонг-Лайонз (19) — Синьцзян Флаинг Тайгерс (19): команды сделают акцент на атаку

Прогноз Гуанчжоу Лонг-Лайонз (19) — Синьцзян Флаинг Тайгерс (19) (29.07.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Гуанчжоу Лонг-Лайонз (19) — Синьцзян Флаинг Тайгерс (19) 29-го июля 2021 года

29-го июля 2021 года в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Китая до 19 лет, в котором на своей площадке местный клуб Гуанчжоу Лонг-Лайонз (19) примет соперника по национальному первенству Синьцзян Флаинг Тайгерс (19).



В 15:30 по Москве болельщики баскетбольных клубов Гуанчжоу Лонг-Лайонз (19) и Синьцзян Флаинг Тайгерс (19) займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 29-го июля 2021 года, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс (19) в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гуанчжоу Лонг-Лайонз (19) — Синьцзян Флаинг Тайгерс (19):

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Гуанчжоу Лонг-Лайонз (19) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Синьцзян Флаинг Тайгерс (19). Данный поединок будет сыгран 29-го июля 2021 года, а по московскому времени его начало состоится в 15:30. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Синьцзян Флаинг Тайгерс (19) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Гуанчжоу Лонг-Лайонз (19)

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Гуанчжоу Лонг-Лайонз (19) уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Гуанчжоу Лонг-Лайонз (19) подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Гуанчжоу Лонг-Лайонз (19) старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Синьцзян Флаинг Тайгерс (19)

В составе баскетбольного клуба Синьцзян Флаинг Тайгерс (19) нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс (19) не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Синьцзян Флаинг Тайгерс (19) уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Прогноз на матч Гуанчжоу Лонг-Лайонз (19) — Синьцзян Флаинг Тайгерс (19)

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Гуанчжоу Лонг-Лайонз (19) — Синьцзян Флаинг Тайгерс (19), который организаторы собираются провести 29-го июля 2021 года. По московскому времени начало данной игры будет в 15:30. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Гуанчжоу Лонг-Лайонз (19).



Прогноз и ставка на матч Гуанчжоу Лонг-Лайонз (19) — Синьцзян Флаинг Тайгерс (19) 29-го июля 2021 года

Гуанчжоу Лонг-Лайонз (19)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Гуанчжоу Лонг-Лайонз (19) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Гуанчжоу Лонг-Лайонз (19) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Гуанчжоу Лонг-Лайонз (19) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Гуанчжоу Лонг-Лайонз (19) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Синьцзян Флаинг Тайгерс (19)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс (19) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс (19) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Гуанчжоу Лонг-Лайонз (19) — Синьцзян Флаинг Тайгерс (19) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Гуанчжоу Лонг-Лайонз (19) — Синьцзян Флаинг Тайгерс (19), который должен пройти 29-го июля 2021 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 15:30 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Гуанчжоу Лонг-Лайонз (19) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Гуанчжоу Лонг-Лайонз (19) — Синьцзян Флаинг Тайгерс (19): команды сделают акцент на атаку

Баскетбольный клуб Гуанчжоу Лонг-Лайонз (19) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Гуанчжоу Лонг-Лайонз (19) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс (19) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Синьцзян Флаинг Тайгерс (19) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс (19) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гуанчжоу Лонг-Лайонз (19) — Синьцзян Флаинг Тайгерс (19). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Гуанчжоу Лонг-Лайонз (19) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Гуанчжоу Лонг-Лайонз (19) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Гуанчжоу Лонг-Лайонз (19) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В данный момент баскетбольный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс (19) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс (19) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс (19) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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