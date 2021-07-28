Джорджия Пинто — Николь Фосса-Хуэрго. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (29.07.21)

Прогноз Джорджия Пинто — Николь Фосса-Хуэрго (29 июля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Джорджия Пинто — Николь Фосса-Хуэрго 29 июля

29 июля в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Джорджия Пинто , а противостоять в этом поединке будет Николь Фосса-Хуэрго.



Так как Джорджия Пинто в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Николь Фосса-Хуэрго, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 29 июля. Но, доказать обратное Джорджия Пинто все же сможет в 21:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Джорджия Пинто — Николь Фосса-Хуэрго. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 29 июля откроет его противостояние Джорджия Пинто — Николь Фосса-Хуэрго. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 21:00 по МСК, то есть до начала игры. Джорджия Пинто и Николь Фосса-Хуэрго отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Николь Фосса-Хуэрго может гордиться семью победами, а вот Джорджия Пинто имеет только пять выигранных встреч.

Джорджия Пинто

Так как Джорджия Пинто выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Джорджия Пинто снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Джорджия Пинто, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Джорджия Пинто чем-то удивить, пока не ясно.



Николь Фосса-Хуэрго

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Николь Фосса-Хуэргов шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Николь Фосса-Хуэрго играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Николь Фосса-Хуэрго держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Николь Фосса-Хуэрго демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Николь Фосса-Хуэрго находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Джорджия Пинто и Николь Фосса-Хуэрго впервые будут встречаться между собой. Если Джорджия Пинто уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Николь Фосса-Хуэрго пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Джорджия Пинто демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Джорджия Пинто – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Джорджия Пинто — Николь Фосса-Хуэрго. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (29.07.21)

Джорджия Пинто

Джорджия Пинто не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Джорджия Пинто любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Джорджия Пинто умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Джорджия Пинто не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Джорджия Пинто умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Николь Фосса-Хуэрго

В этом сезоне Николь Фосса-Хуэрго не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Николь Фосса-Хуэрго сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Николь Фосса-Хуэрго допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Николь Фосса-Хуэрго допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Николь Фосса-Хуэрго демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Джорджия Пинто — Николь Фосса-Хуэрго Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Джорджия Пинто и Николь Фосса-Хуэрго. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Джорджия Пинто и Николь Фосса-Хуэрго встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Джорджия Пинто и Николь Фосса-Хуэрго довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Джорджия Пинто и Николь Фосса-Хуэрго подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Джорджия Пинто — Николь Фосса-Хуэрго: снова ждем результативной игры

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Джорджия Пинто и Николь Фосса-Хуэрго, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Джорджия Пинто сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Николь Фосса-Хуэрго имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Джорджия Пинто – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Джорджия Пинто и Николь Фосса-Хуэрго на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джорджия Пинто — Николь Фосса-Хуэрго. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Джорджия Пинто и Николь Фосса-Хуэрго. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Джорджия Пинто и для Николь Фосса-Хуэрго, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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