Мордергер/Мордергер — Бьорклунд/Фурлис. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (30.07.21)

Прогноз Мордергер/Мордергер — Бьорклунд/Фурлис (30-го июля), ставки и коэффициенты

Мордергер/Мордергер — Бьорклунд/Фурлис (30-го июля), ставки и коэффициенты

30-го июля в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мордергер/Мордергер , а противостоять в этом поединке будет Бьорклунд/Фурлис.



В 20:00 по Москве Мордергер/Мордергер и Бьорклунд/Фурлис выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 30-го июля. Единственный раз Мордергер/Мордергер и Бьорклунд/Фурлис встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Мордергер/Мордергер сейчас считается фаворитом.



Мордергер/Мордергер — Бьорклунд/Фурлис. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 30-го июля откроет его противостояние Мордергер/Мордергер — Бьорклунд/Фурлис. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 20:00 по МСК, то есть до начала игры. Мордергер/Мордергер и Бьорклунд/Фурлис отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Бьорклунд/Фурлис может гордиться семью победами, а вот Мордергер/Мордергер имеет только пять выигранных встреч.

Мордергер/Мордергер

В этом сезоне Мордергер/Мордергер показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Мордергер/Мордергер сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Мордергер/Мордергер еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Мордергер/Мордергер обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Мордергер/Мордергер играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Мордергер/Мордергер любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Бьорклунд/Фурлис

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Бьорклунд/Фурлис теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Бьорклунд/Фурлис имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Бьорклунд/Фурлис испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Бьорклунд/Фурлис выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Бьорклунд/Фурлис занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Мордергер/Мордергер — Бьорклунд/Фурлис

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Мордергер/Мордергер и Бьорклунд/Фурлис. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Мордергер/Мордергер — Бьорклунд/Фурлис. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (30.07.21)

Мордергер/Мордергер

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Мордергер/Мордергер выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Мордергер/Мордергер всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Мордергер/Мордергер уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Мордергер/Мордергер занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Мордергер/Мордергер больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Мордергер/Мордергер имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Бьорклунд/Фурлис

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Бьорклунд/Фурлис все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Бьорклунд/Фурлис сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Бьорклунд/Фурлис все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Бьорклунд/Фурлис предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Мордергер/Мордергер — Бьорклунд/Фурлис Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Мордергер/Мордергер и Бьорклунд/Фурлис аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Мордергер/Мордергер и Бьорклунд/Фурлис обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Мордергер/Мордергер и Бьорклунд/Фурлис постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Мордергер/Мордергер — Бьорклунд/Фурлис: соперники не будут долго запрягать

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Мордергер/Мордергер и Бьорклунд/Фурлис из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Бьорклунд/Фурлис относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Бьорклунд/Фурлис проводит второй или третий матч. А вот Мордергер/Мордергер как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Мордергер/Мордергер, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Мордергер/Мордергер без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Мордергер/Мордергер вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мордергер/Мордергер — Бьорклунд/Фурлис. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Мордергер/Мордергер и Бьорклунд/Фурлис. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Мордергер/Мордергер и для Бьорклунд/Фурлис, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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