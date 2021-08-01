Нунавэйдинг Спектрс (жeн) — Джилонг Суперкэтс (жен). Прогноз, ставки на матч(01.08.21)

Прогноз Нунавэйдинг Спектрс (жeн) — Джилонг Суперкэтс (жен) (01.08.2021), ставки и коэффициенты

Нунавэйдинг Спектрс (жeн) — Джилонг Суперкэтс (жен) (01.08.2021), ставки и коэффициенты

01.08.2021 в 05:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Австралии, в котором на своей площадке местный клуб Нунавэйдинг Спектрс (жeн) примет соперника по национальному первенству Джилонг Суперкэтс (жен).



В последней встрече баскетбольных клубов Нунавэйдинг Спектрс (жeн) и Джилонг Суперкэтс (жен) сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 01.08.2021 попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 05:30 по МСК.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Нунавэйдинг Спектрс (жeн) — Джилонг Суперкэтс (жен):

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Нунавэйдинг Спектрс (жeн) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Джилонг Суперкэтс (жен). Данный поединок будет сыгран 01.08.2021, а по московскому времени его начало состоится в 05:30. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Джилонг Суперкэтс (жен) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Нунавэйдинг Спектрс (жeн)

Баскетбольный клуб Нунавэйдинг Спектрс (жeн) в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб Нунавэйдинг Спектрс (жeн) проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



Джилонг Суперкэтс (жен)

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Джилонг Суперкэтс (жен) на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Джилонг Суперкэтс (жен) пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Джилонг Суперкэтс (жен) и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Нунавэйдинг Спектрс (жeн) — Джилонг Суперкэтс (жен), который организаторы собираются провести 01.08.2021. По московскому времени начало данной игры будет в 05:30. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Нунавэйдинг Спектрс (жeн).



Нунавэйдинг Спектрс (жeн) — Джилонг Суперкэтс (жен). Прогноз, ставки на матч(01.08.21)

Нунавэйдинг Спектрс (жeн)

В последние годы Нунавэйдинг Спектрс (жeн) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Нунавэйдинг Спектрс (жeн) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Джилонг Суперкэтс (жен)

После того, как баскетбольный клуб Джилонг Суперкэтс (жен) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Джилонг Суперкэтс (жен) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Джилонг Суперкэтс (жен) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Нунавэйдинг Спектрс (жeн) — Джилонг Суперкэтс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Нунавэйдинг Спектрс (жeн) — Джилонг Суперкэтс (жен) пройдет 01.08.2021, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 05:30 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Нунавэйдинг Спектрс (жeн) — Джилонг Суперкэтс (жен): снова ждем результативной игры

Прошлый матч баскетбольный клуб Нунавэйдинг Спектрс (жeн) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Нунавэйдинг Спектрс (жeн) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Нунавэйдинг Спектрс (жeн) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Нунавэйдинг Спектрс (жeн) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Джилонг Суперкэтс (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Джилонг Суперкэтс (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Нунавэйдинг Спектрс (жeн) — Джилонг Суперкэтс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Нунавэйдинг Спектрс (жeн) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Нунавэйдинг Спектрс (жeн) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Нунавэйдинг Спектрс (жeн) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Джилонг Суперкэтс (жен) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Джилонг Суперкэтс (жен) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Джилонг Суперкэтс (жен) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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