Гилберт Соарес Клир Джуниор — Тоби Алекс Кодат: ставим на двойные ошибки

Прогноз Гилберт Соарес Клир Джуниор — Тоби Алекс Кодат (07-го августа 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Гилберт Соарес Клир Джуниор — Тоби Алекс Кодат 07-го августа

07-го августа в 10:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Гилберт Соарес Клир Джуниор , а противостоять в этом поединке будет Тоби Алекс Кодат.



Так как Гилберт Соарес Клир Джуниор в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Тоби Алекс Кодат, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 07-го августа. Но, доказать обратное Гилберт Соарес Клир Джуниор все же сможет в 10:05 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гилберт Соарес Клир Джуниор — Тоби Алекс Кодат:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Гилберт Соарес Клир Джуниор — Тоби Алекс Кодат, которая пройдет 07-го августа в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 10:05 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Гилберт Соарес Клир Джуниор

На данный момент Гилберт Соарес Клир Джуниор является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Гилберт Соарес Клир Джуниор однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Гилберт Соарес Клир Джуниор демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Гилберт Соарес Клир Джуниор хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Гилберт Соарес Клир Джуниор часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Тоби Алекс Кодат

На этом турнире Тоби Алекс Кодат играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Тоби Алекс Кодат все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Тоби Алекс Кодат не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Тоби Алекс Кодат уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Тоби Алекс Кодат на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Тоби Алекс Кодат пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Гилберт Соарес Клир Джуниор — Тоби Алекс Кодат

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Гилберт Соарес Клир Джуниор и Тоби Алекс Кодат уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Гилберт Соарес Клир Джуниор — Тоби Алекс Кодат (07-го августа), ставки и коэффициенты

Гилберт Соарес Клир Джуниор

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Гилберт Соарес Клир Джуниор выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Гилберт Соарес Клир Джуниор всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Гилберт Соарес Клир Джуниор уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Гилберт Соарес Клир Джуниор занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Гилберт Соарес Клир Джуниор больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Гилберт Соарес Клир Джуниор имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Тоби Алекс Кодат

Этот сезон Тоби Алекс Кодат проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Тоби Алекс Кодат снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Тоби Алекс Кодат слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Тоби Алекс Кодат допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Гилберт Соарес Клир Джуниор — Тоби Алекс Кодат Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Гилберт Соарес Клир Джуниор и Тоби Алекс Кодат, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Гилберт Соарес Клир Джуниор и Тоби Алекс Кодат играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Гилберт Соарес Клир Джуниор, и Тоби Алекс Кодат неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Гилберт Соарес Клир Джуниор — Тоби Алекс Кодат: ставим на двойные ошибки

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Гилберт Соарес Клир Джуниор и Тоби Алекс Кодат, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Гилберт Соарес Клир Джуниор сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Тоби Алекс Кодат имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Гилберт Соарес Клир Джуниор – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Гилберт Соарес Клир Джуниор и Тоби Алекс Кодат на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гилберт Соарес Клир Джуниор — Тоби Алекс Кодат. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Гилберт Соарес Клир Джуниор и Тоби Алекс Кодат.



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