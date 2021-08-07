Хэрриет Дарт — Кристина МакХэйл. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (08.08.21)

Прогноз Хэрриет Дарт — Кристина МакХэйл (08 августа), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Хэрриет Дарт — Кристина МакХэйл 08 августа

08 августа в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Хэрриет Дарт , а противостоять в этом поединке будет Кристина МакХэйл.



Буквально несколько дней назад Хэрриет Дарт и Кристина МакХэйл играли свои матчи, а теперь уже 08 августа им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 18:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Хэрриет Дарт имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Хэрриет Дарт — Кристина МакХэйл. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 08 августа встречаются Хэрриет Дарт и Кристина МакХэйл. Начало поединка запланировано на 18:00 по МСК. Хэрриет Дарт является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Хэрриет Дарт

Пока Хэрриет Дарт не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Хэрриет Дарт находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Хэрриет Дарт будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Хэрриет Дарт довольно неплохо играет на данном покрытии.



Кристина МакХэйл

На этом турнире Кристина МакХэйл играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Кристина МакХэйл все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Кристина МакХэйл не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Кристина МакХэйл уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Кристина МакХэйл на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Кристина МакХэйл пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч

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Хэрриет Дарт — Кристина МакХэйл. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (08.08.21)

Хэрриет Дарт

Хэрриет Дарт не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Хэрриет Дарт любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Хэрриет Дарт умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Хэрриет Дарт не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Хэрриет Дарт умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Кристина МакХэйл

На этом турнире Кристина МакХэйл играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Кристина МакХэйл какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Кристина МакХэйл уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Кристина МакХэйл много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Кристина МакХэйл сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Кристина МакХэйл не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Хэрриет Дарт — Кристина МакХэйл Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Хэрриет Дарт и Кристина МакХэйл, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Хэрриет Дарт и Кристина МакХэйл играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Хэрриет Дарт, и Кристина МакХэйл неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Хэрриет Дарт — Кристина МакХэйл: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Хэрриет Дарт имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Хэрриет Дарт и Кристина МакХэйл отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Кристина МакХэйл в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Хэрриет Дарт превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Кристина МакХэйл сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Хэрриет Дарт гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хэрриет Дарт — Кристина МакХэйл. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Хэрриет Дарт и Кристина МакХэйл сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Хэрриет Дарт, и Кристина МакХэйл будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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