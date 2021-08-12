Рока Баталья/Эстеве Лобато — Гомес/Карол. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.08.21)

Прогноз Рока Баталья/Эстеве Лобато — Гомес/Карол (13.08.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Рока Баталья/Эстеве Лобато — Гомес/Карол 13-го августа 2021 года

13-го августа 2021 года в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Рока Баталья/Эстеве Лобато , а противостоять в этом поединке будет Гомес/Карол.



Рока Баталья/Эстеве Лобато считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Гомес/Карол 13-го августа 2021 года будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 18:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рока Баталья/Эстеве Лобато — Гомес/Карол:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 13-го августа 2021 года, так что в разделе тенниса можно найти поединок Рока Баталья/Эстеве Лобато — Гомес/Карол. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 18:00 по Москве, пока не начался поединок. Рока Баталья/Эстеве Лобато и Гомес/Карол еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Рока Баталья/Эстеве Лобато

Этот турнир Рока Баталья/Эстеве Лобато проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Рока Баталья/Эстеве Лобато может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Рока Баталья/Эстеве Лобато однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Рока Баталья/Эстеве Лобато имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Рока Баталья/Эстеве Лобато левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Рока Баталья/Эстеве Лобато хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Гомес/Карол

На этом турнире Гомес/Карол выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Гомес/Карол снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Гомес/Карол чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Гомес/Карол уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Гомес/Карол зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Рока Баталья/Эстеве Лобато — Гомес/Карол. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Длительное время Рока Баталья/Эстеве Лобато и Гомес/Карол не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Рока Баталья/Эстеве Лобато и Гомес/Карол. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Рока Баталья/Эстеве Лобато — Гомес/Карол. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.08.21)

Рока Баталья/Эстеве Лобато

На этом турнире именно Рока Баталья/Эстеве Лобато может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Рока Баталья/Эстеве Лобато отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Рока Баталья/Эстеве Лобато еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Рока Баталья/Эстеве Лобато не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Гомес/Карол

Гомес/Карол лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Гомес/Карол играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Гомес/Карол начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Гомес/Карол выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Гомес/Карол сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Рока Баталья/Эстеве Лобато — Гомес/Карол Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Рока Баталья/Эстеве Лобато и Гомес/Карол, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Рока Баталья/Эстеве Лобато и Гомес/Карол играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Рока Баталья/Эстеве Лобато, и Гомес/Карол неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Рока Баталья/Эстеве Лобато — Гомес/Карол: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Рока Баталья/Эстеве Лобато имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Рока Баталья/Эстеве Лобато и Гомес/Карол отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Гомес/Карол в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Рока Баталья/Эстеве Лобато превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Гомес/Карол сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Рока Баталья/Эстеве Лобато гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Рока Баталья/Эстеве Лобато — Гомес/Карол. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Рока Баталья/Эстеве Лобато и Гомес/Карол.



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