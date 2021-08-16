Георге Ботезан — Грго Дюймович. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.08.21)

Прогноз Георге Ботезан — Грго Дюймович (17 августа), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Георге Ботезан — Грго Дюймович 17 августа

17 августа в 12:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Георге Ботезан , а противостоять в этом поединке будет Грго Дюймович.



17 августа в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Георге Ботезан — Грго Дюймович. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 12:30 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Георге Ботезан и Грго Дюймович одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Георге Ботезан — Грго Дюймович:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 17 августа откроет его противостояние Георге Ботезан — Грго Дюймович. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 12:30 по МСК, то есть до начала игры. Георге Ботезан и Грго Дюймович отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Грго Дюймович может гордиться семью победами, а вот Георге Ботезан имеет только пять выигранных встреч.

Георге Ботезан

В большинстве своих выигранных поединков Георге Ботезан берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Георге Ботезан с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Георге Ботезан сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Георге Ботезан также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Грго Дюймович

На этом турнире Грго Дюймович играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Грго Дюймович все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Грго Дюймович не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Грго Дюймович уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Грго Дюймович на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Грго Дюймович пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Георге Ботезан — Грго Дюймович. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Георге Ботезан и Грго Дюймович. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Георге Ботезан и Грго Дюймович продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Георге Ботезан — Грго Дюймович. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.08.21)

Георге Ботезан

На данном турнире Георге Ботезан выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Георге Ботезан выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Георге Ботезан допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Георге Ботезан особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Георге Ботезан, это умение играть на травяных кортах.

Грго Дюймович

В этом сезоне Грго Дюймович не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Грго Дюймович сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Грго Дюймович допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Грго Дюймович допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Грго Дюймович демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Георге Ботезан — Грго Дюймович Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Георге Ботезан и Грго Дюймович начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Георге Ботезан и Грго Дюймович показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Георге Ботезан и Грго Дюймович провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Георге Ботезан и Грго Дюймович действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Георге Ботезан — Грго Дюймович: погода помешает показать хороший теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Георге Ботезан имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Георге Ботезан и Грго Дюймович отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Грго Дюймович в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Георге Ботезан превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Грго Дюймович сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Георге Ботезан гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Георге Ботезан — Грго Дюймович. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Георге Ботезан и Грго Дюймович. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Георге Ботезан и для Грго Дюймович, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-460259-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-flamingos-zhen-ducks-zhen-17-08-21/