Прогноз Анастасия Пиангерелли — Ламис Альхуссейн Абдель Азиз (01-го сентября), ставки и коэффициенты

Анастасия Пиангерелли — Ламис Альхуссейн Абдель Азиз. Прогноз, ставки на матч (01.09.21)

01.09.2021 в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Анастасия Пиангерелли , а противостоять в этом поединке будет Ламис Альхуссейн Абдель Азиз.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Анастасия Пиангерелли — Ламис Альхуссейн Абдель Азиз можно будет вплоть до 11:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 01.09.2021. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Анастасия Пиангерелли и Ламис Альхуссейн Абдель Азиз еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Анастасия Пиангерелли — Ламис Альхуссейн Абдель Азиз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 11:00 по Москве Анастасия Пиангерелли выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Ламис Альхуссейн Абдель Азиз. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 01.09.2021. Анастасия Пиангерелли не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Анастасия Пиангерелли

По непонятным причинам Анастасия Пиангерелли в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Анастасия Пиангерелли теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Анастасия Пиангерелли занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Анастасия Пиангерелли играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Анастасия Пиангерелли имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Ламис Альхуссейн Абдель Азиз

Нынешняя форма, которую демонстрирует Ламис Альхуссейн Абдель Азиз еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Ламис Альхуссейн Абдель Азиз постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Ламис Альхуссейн Абдель Азиз пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Ламис Альхуссейн Абдель Азиз не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Ламис Альхуссейн Абдель Азиз не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Анастасия Пиангерелли и Ламис Альхуссейн Абдель Азиз впервые будут встречаться между собой. Если Анастасия Пиангерелли уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Ламис Альхуссейн Абдель Азиз пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Анастасия Пиангерелли демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Анастасия Пиангерелли – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Анастасия Пиангерелли — Ламис Альхуссейн Абдель Азиз (01.09.2021), ставки и коэффициенты

Анастасия Пиангерелли

Несмотря на внушительный возраст, Анастасия Пиангерелли демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Анастасия Пиангерелли гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Анастасия Пиангерелли обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Анастасия Пиангерелли снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Анастасия Пиангерелли может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Ламис Альхуссейн Абдель Азиз

Ламис Альхуссейн Абдель Азиз лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Ламис Альхуссейн Абдель Азиз играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Ламис Альхуссейн Абдель Азиз начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Ламис Альхуссейн Абдель Азиз выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Ламис Альхуссейн Абдель Азиз сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Анастасия Пиангерелли — Ламис Альхуссейн Абдель Азиз Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Анастасия Пиангерелли и Ламис Альхуссейн Абдель Азиз аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Анастасия Пиангерелли и Ламис Альхуссейн Абдель Азиз обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Анастасия Пиангерелли и Ламис Альхуссейн Абдель Азиз постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Анастасия Пиангерелли — Ламис Альхуссейн Абдель Азиз: соперники не будут долго запрягать

Судя по количеству финалов и титулов, которые Анастасия Пиангерелли имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Анастасия Пиангерелли и Ламис Альхуссейн Абдель Азиз отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Ламис Альхуссейн Абдель Азиз в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Анастасия Пиангерелли превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Ламис Альхуссейн Абдель Азиз сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Анастасия Пиангерелли гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Анастасия Пиангерелли — Ламис Альхуссейн Абдель Азиз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Анастасия Пиангерелли и Ламис Альхуссейн Абдель Азиз.



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