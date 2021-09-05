Анжелика Кербер — Лейла Анни Фернандез: погода помешает показать хороший теннис

Прогноз Анжелика Кербер — Лейла Анни Фернандез (05-го сентября 2021 года), ставки и коэффициенты

Анжелика Кербер — Лейла Анни Фернандез (05.09.2021), ставки и коэффициенты

05.09.2021 в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Открытый чемпионат США, в котором на корт выйдут Анжелика Кербер , а противостоять в этом поединке будет Лейла Анни Фернандез.



Судья теннисного матча Анжелика Кербер — Лейла Анни Фернандез должен дать знак о старте игры в 18:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 05.09.2021, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Анжелика Кербер и Лейла Анни Фернандез более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Анжелика Кербер имеет четыре победы, то Лейла Анни Фернандез может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Анжелика Кербер — Лейла Анни Фернандез:

05.09.2021 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Анжелика Кербер — Лейла Анни Фернандез. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 18:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Лейла Анни Фернандез, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Лейла Анни Фернандез выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Анжелика Кербер

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Анжелика Кербер находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Анжелика Кербер является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Анжелика Кербер умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Анжелика Кербер обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Анжелика Кербер может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Лейла Анни Фернандез

На этом турнире Лейла Анни Фернандез играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Лейла Анни Фернандез все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Лейла Анни Фернандез не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Лейла Анни Фернандез уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Лейла Анни Фернандез на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Лейла Анни Фернандез пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Анжелика Кербер и Лейла Анни Фернандез являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Анжелика Кербер — Лейла Анни Фернандез (05.09.2021), ставки и коэффициенты

Анжелика Кербер

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Анжелика Кербер выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Анжелика Кербер всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Анжелика Кербер уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Анжелика Кербер занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Анжелика Кербер больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Анжелика Кербер имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Лейла Анни Фернандез

Выступать в зале Лейла Анни Фернандез не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Лейла Анни Фернандез старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Лейла Анни Фернандез принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Лейла Анни Фернандез демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Лейла Анни Фернандез даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Лейла Анни Фернандез хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Анжелика Кербер — Лейла Анни Фернандез Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Анжелика Кербер и Лейла Анни Фернандез. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Анжелика Кербер — Лейла Анни Фернандез: погода помешает показать хороший теннис

Анжелика Кербер и Лейла Анни Фернандез которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Анжелика Кербер имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Лейла Анни Фернандез хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Анжелика Кербер. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Лейла Анни Фернандез умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Анжелика Кербер довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Лейла Анни Фернандез вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Анжелика Кербер.

СЕГОДНЯ МАТЧ Анжелика Кербер — Лейла Анни Фернандез. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Анжелика Кербер и Лейла Анни Фернандез сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Анжелика Кербер, и Лейла Анни Фернандез будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-468222-neftyanik-omsk-zhen-enisey-ii-zhen-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-basketbol-05-09-21/