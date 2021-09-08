Муничипалидад де Джунин — Регатес де Мендоза: гости способны удивить фаворита

Прогноз Муничипалидад де Джунин — Регатес де Мендоза (09 сентября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Муничипалидад де Джунин — Регатес де Мендоза 09-го сентября 2021 года

09-го сентября 2021 года в 03:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Аргентина, в котором на своей площадке местный клуб Муничипалидад де Джунин примет соперника по национальному первенству Регатес де Мендоза.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Муничипалидад де Джунин – Регатес де Мендоза, запланированный на 09-го сентября 2021 года. Баскетболисты появятся на площадке в 03:30 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Регатес де Мендоза, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Муничипалидад де Джунин — Регатес де Мендоза. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 03:30 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Муничипалидад де Джунин и Регатес де Мендоза. Организаторы турнира собираются провести данную игру 09-го сентября 2021 года. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Регатес де Мендоза. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Муничипалидад де Джунин, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Муничипалидад де Джунин

В этом сезоне баскетбольный клуб Муничипалидад де Джунин уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Муничипалидад де Джунин одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Муничипалидад де Джунин лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Муничипалидад де Джунин нет более травмированных игроков основы.



Регатес де Мендоза

В составе баскетбольного клуба Регатес де Мендоза нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Регатес де Мендоза не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Регатес де Мендоза уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Муничипалидад де Джунин — Регатес де Мендоза. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Муничипалидад де Джунин — Регатес де Мендоза, несмотря на то, что он должен пройти только 09-го сентября 2021 года. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 03:30 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Муничипалидад де Джунин одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Прогноз и ставка на матч Муничипалидад де Джунин — Регатес де Мендоза 09-го сентября 2021 года

Муничипалидад де Джунин

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Муничипалидад де Джунин наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Муничипалидад де Джунин сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Муничипалидад де Джунин всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Муничипалидад де Джунин бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Регатес де Мендоза

В прошлом месяце баскетбольный клуб Регатес де Мендоза играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Регатес де Мендоза надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Муничипалидад де Джунин — Регатес де Мендоза Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Муничипалидад де Джунин — Регатес де Мендоза, который должен пройти 09-го сентября 2021 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 03:30 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Муничипалидад де Джунин в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Муничипалидад де Джунин — Регатес де Мендоза: гости способны удивить фаворита

В этом сезоне у баскетбольного клуба Муничипалидад де Джунин подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Муничипалидад де Джунин и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Муничипалидад де Джунин еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Муничипалидад де Джунин сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Регатес де Мендоза входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Регатес де Мендоза не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Муничипалидад де Джунин — Регатес де Мендоза. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Муничипалидад де Джунин уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Муничипалидад де Джунин пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Муничипалидад де Джунин составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В данный момент баскетбольный клуб Регатес де Мендоза находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Регатес де Мендоза сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Регатес де Мендоза действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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