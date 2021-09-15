Прогноз Эми Жу — Лаура Даниэла Арсиньегас Патино (15.09.2021), ставки и коэффициенты

Эми Жу — Лаура Даниэла Арсиньегас Патино. Прогноз, ставки на матч. ITF (15.09.21)

15 сентября в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Эми Жу , а противостоять в этом поединке будет Лаура Даниэла Арсиньегас Патино.



Эми Жу считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Лаура Даниэла Арсиньегас Патино 15 сентября будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 18:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



Эми Жу — Лаура Даниэла Арсиньегас Патино. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 18:00 по Москве Эми Жу выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Лаура Даниэла Арсиньегас Патино. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 15 сентября. Эми Жу не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Эми Жу

В большинстве своих выигранных поединков Эми Жу берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Эми Жу с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Эми Жу сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Эми Жу также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Лаура Даниэла Арсиньегас Патино

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Лаура Даниэла Арсиньегас Патино на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Лаура Даниэла Арсиньегас Патино демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Лаура Даниэла Арсиньегас Патино имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Лаура Даниэла Арсиньегас Патино намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Лаура Даниэла Арсиньегас Патино не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Лаура Даниэла Арсиньегас Патино будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Лаура Даниэла Арсиньегас Патино и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Лаура Даниэла Арсиньегас Патино умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Эми Жу» — «Лаура Даниэла Арсиньегас Патино»: прогноз автора

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Эми Жу и Лаура Даниэла Арсиньегас Патино. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Эми Жу и Лаура Даниэла Арсиньегас Патино должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Эми Жу — Лаура Даниэла Арсиньегас Патино. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (15.09.21)

Эми Жу

К данному турниру Эми Жу подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Эми Жу находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Эми Жу не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Эми Жу старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Эми Жу демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Лаура Даниэла Арсиньегас Патино

В этом сезоне Лаура Даниэла Арсиньегас Патино действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Лаура Даниэла Арсиньегас Патино обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Лаура Даниэла Арсиньегас Патино не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Лаура Даниэла Арсиньегас Патино не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Лаура Даниэла Арсиньегас Патино имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Эми Жу — Лаура Даниэла Арсиньегас Патино Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Эми Жу и Лаура Даниэла Арсиньегас Патино. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Эми Жу и Лаура Даниэла Арсиньегас Патино встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Эми Жу и Лаура Даниэла Арсиньегас Патино довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Эми Жу и Лаура Даниэла Арсиньегас Патино подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Эми Жу — Лаура Даниэла Арсиньегас Патино: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Эми Жу и Лаура Даниэла Арсиньегас Патино которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Эми Жу имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Лаура Даниэла Арсиньегас Патино хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Эми Жу. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Лаура Даниэла Арсиньегас Патино умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Эми Жу довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Лаура Даниэла Арсиньегас Патино вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Эми Жу.

СЕГОДНЯ МАТЧ Эми Жу — Лаура Даниэла Арсиньегас Патино. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Эми Жу и Лаура Даниэла Арсиньегас Патино.



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