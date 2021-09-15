Прогноз Сильвия Мария Костаче — Елена-Теодора Кадар (16-го сентября), ставки и коэффициенты

Сильвия Мария Костаче — Елена-Теодора Кадар. Прогноз, ставки на матч (16.09.21)

16-го сентября 2021 года в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Сильвия Мария Костаче , а противостоять в этом поединке будет Елена-Теодора Кадар.



Теннисное противостояние Сильвия Мария Костаче — Елена-Теодора Кадар пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 16-го сентября 2021 года. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 10:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Сильвия Мария Костаче является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Сильвия Мария Костаче — Елена-Теодора Кадар. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

16-го сентября 2021 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Сильвия Мария Костаче — Елена-Теодора Кадар. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 10:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Елена-Теодора Кадар, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Елена-Теодора Кадар выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Сильвия Мария Костаче

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Сильвия Мария Костаче находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Сильвия Мария Костаче является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Сильвия Мария Костаче умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Сильвия Мария Костаче обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Сильвия Мария Костаче может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Елена-Теодора Кадар

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Елена-Теодора Кадар на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Елена-Теодора Кадар демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Елена-Теодора Кадар имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Елена-Теодора Кадар намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Елена-Теодора Кадар не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Елена-Теодора Кадар будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Елена-Теодора Кадар и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Елена-Теодора Кадар умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Сильвия Мария Костаче» — «Елена-Теодора Кадар»: прогноз автора

Сильвия Мария Костаче и Елена-Теодора Кадар – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Сильвия Мария Костаче — Елена-Теодора Кадар. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.09.21)

Сильвия Мария Костаче

Несмотря на внушительный возраст, Сильвия Мария Костаче демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Сильвия Мария Костаче гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Сильвия Мария Костаче обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Сильвия Мария Костаче снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Сильвия Мария Костаче может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Елена-Теодора Кадар

Этот сезон Елена-Теодора Кадар проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Елена-Теодора Кадар снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Елена-Теодора Кадар слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Елена-Теодора Кадар допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Сильвия Мария Костаче — Елена-Теодора Кадар Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Сильвия Мария Костаче и Елена-Теодора Кадар аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Сильвия Мария Костаче и Елена-Теодора Кадар обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Сильвия Мария Костаче и Елена-Теодора Кадар постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Сильвия Мария Костаче — Елена-Теодора Кадар: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Сильвия Мария Костаче имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Сильвия Мария Костаче и Елена-Теодора Кадар отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Елена-Теодора Кадар в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Сильвия Мария Костаче превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Елена-Теодора Кадар сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Сильвия Мария Костаче гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сильвия Мария Костаче — Елена-Теодора Кадар. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Сильвия Мария Костаче и Елена-Теодора Кадар букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Сильвия Мария Костаче и Елена-Теодора Кадар проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat0-474660-krasnoyarsk-zhen-orenburg-zhen-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-pro-league-16-09-21/