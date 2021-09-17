Портимоненсе — Белененсеш САД: хозяева разберутся с новичком

Портимоненсе — Белененсеш САД: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Португалии 17.09.21

«Портимоненсе» – «Белененсеш САД». 17.09.21. Прогноз и ставки на матч

Так как до 17.09.2021 еще есть время, то футболисты клубов Портимоненсе и Белененсеш САД успеют восстановить силы, чтобы подойти в оптимальной форме к очному противостоянию. На футбольном поле игроки команд появятся в 22:15 по московскому времени. Эта встреча для соперников будет уже третьей только в рамках этого сезона, и в предыдущих двух команды обменялись домашними победами. Если же брать всю статистику данного противостояния, то в ней лучшие результаты имеет Портимоненсе.



Очень непросто прогнозировать футбольные матчи, в которых соперниками являются известные футбольные команды. Несомненно, такие противостояния лучше смотреть, однако редко какой болельщик может удержаться от ставок, когда видит известные фамилии в стартовых составах обеих команд. Команда Портимоненсе и команда Белененсеш САД постоянно являются основными конкурентами за лидерство в своем чемпионате. Поэтому для них очередное противостояние будет означать очередной этап борьбы за право возглавить чемпионскую гонку. Конечно, наиболее вероятной ставкой в таком матче является ставка на общий тотал желтых карточек на больше. Команды в очных встречах играют не жалея себя и соперников, естественно, арбитр не будет долго терпеть подобное поведение, и, конечно же, будет награждать самых рьяных грубиянов желтыми карточками, общий тотал которых в этом матче мы рекомендуем играть на больше. Это же касается и общего тотала забитых мячей. Оба клуба прекрасно действуют у ворот соперников, а вот собственные защитные редуты нередко заигрываются, что приводит к пропущенным голам. Мы уверены, что сегодня оба клуба будут стремиться много забить своим соперникам, и это им удастся. Так что, общий тотал голов матча можно заигрывать на больше. Ну и относительно фаворита этого противостояния, то здесь им должны быть хозяева поля, которые сейчас показывают более стабильный футбол. Хотя, по ходу матча все может измениться, поэтому мы не рекомендуем делать крупные ставки на исход этого матча.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Портимоненсе — Белененсеш САД:

По коэффициенту 2.278 букмекеры принимают ставки на победу футбольного клуба Портимоненсе, на ничейный результат стоит котировка 3.148, а на победу футболистов клуба Белененсеш САД ставки принимаются по 2.932.

Прогноз на матч Портимоненсе – Белененсеш САД (Чемпионат Португалии, матч национального перевентсва, воскресенье, 17.09.2021):Футбольный клуб Портимоненсе получил от букмекеров на свою победу котировку 2.278, а по коэффициенту 2.932 можно сделать ставку на выигрыш ФК Белененсеш САД. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Матч команды Портимоненсе и команды Белененсеш САД наши прогнозисты никак не могли оставить без внимания. И дело здесь не только в том, что он будет первым интересным футбольным противостоянием нынешнего сезона. У команд в прошлом сезоне сложились непростые взаимоотношения, так как в одном из матчей неправильное судейское решение привело к довольно драматичным последствиям. Сразу несколько футболистов в составах команд были удалены с поля за грубые нарушения и неспортивное поведение. В СМИ этот инцидент освещался, а затем было сказано, что футболисты помирились. Конечно, на публике оно может быть и так, но вряд ли инцидент можно считать полностью исчерпанным, так что, мы ждем горячего противостояния, тем более что матч будет обслуживать строгий рефери, который не скупится на предупреждения. Теперь о самой игре. Если сравнивать с прошлым сезоном, то существенных кадровых потерь клубы не понесли: да, некоторые футболисты ушли в другие клубы, но на их место пришли другие игроки. Поэтому тренерам не понадобилось менять тактическую схему игры команд, перестраивая ее под конкретного футболиста или группу футболистов. Напомним, что в прошлом сезоне команды действовали активно, то есть, пытались обострять ситуацию, а не ждали своего шанса, ориентируясь на контратаки. Чего-то подобного мы ждем в этом матче, тем более что все футболисты соскучились по игре, и будут стараться максимально проявить себя на поле.

Портимоненсе – Белененсеш САД 17.09.21

17.09.2021 состоится всего один матч из нынешнего тура национального первенства, и им будет футбольная встреча Портимоненсе — Белененсеш САД. Так как данный поединок вызвал огромный ажиотаж среди болельщиков, то его специально решили начать в 22:15 по Москве. Интерес вызван тем, что это принципиальные соперники, но так как в последнее время они выступали в различных дивизионах, то последний раз Портимоненсе и Белененсеш САД встречались на футбольном поле четыре года назад. В том матче футболисты клуба Портимоненсе одержали победу со счетом 4-2.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В прошлом сезоне команда Портимоненсе и команда Белененсеш САД выдали отличный матч, результат которого до сих пор в памяти у многих любителей футбола. В преддверии очного матча между этими футбольными клубами, в СМИ активно напоминают, какие именно соперники будут встречаться, и что футболисты обеих команд умеют творить на футбольном поле. Вообще, результат этого противостояния будет решающим и для одной, и для другой команды. Напомним, что сейчас команда Портимоненсе и команда Белененсеш САД находятся в числе лидеров чемпионата, команды занимают места в верхней части турнирной таблицы, что говорит о серьезности намерений относительно нынешнего сезона. Естественно, впереди у команд непростые матчи, однако сейчас все внимание менеджеров и футболистов приковано к предстоящей игре, в которой соперниками будут ближайшие конкуренты. По словам менеджеров обеих команд, за исключением травмированных футболистов, которые уже на протяжении длительного времени не могут помочь своему клубу, все остальные игроки готовы выйти на поле со стартовых минут. Благодаря этому у менеджеров обеих команд есть возможность выбирать, кому именно из футболистов доверить выступать с первых минут матча. В связи с этим, встает вопрос тактической схемы, которую будут использовать менеджеры обеих команд на ближайший матч. Наши эксперты тщательно изучили статистику матчей команд в текущем сезоне, а также статистику личных встреч между этими футбольными клубами за последние сезоны. Это позволило нам найти интересные закономерности, на которых и основаны наши прогнозы, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз Портимоненсе – Белененсеш САД (17.09.2021), ставки и коэффициенты

Команда Портимоненсе и команда Белененсеш САД – соперники под стать друг другу, оба клуба в текущем сезоне показывают отличный футбол, благодаря чему занимают высокие места в турнирной таблице. Сейчас командам предстоит серьезный экзамен – в очном матче им придется определить лучшего. Аналитики букмекерских контор и эксперты нашего ресурса полагают, что в этом противостоянии фаворитом являются гости. Команда Белененсеш САД демонстрирует в нынешнем сезоне стабильные результаты, клуб уверенно побеждает не только в домашних, но и в выездных матчах. Хозяева поля отлично играют только с командами, которые уступают им в классе, как только клубу попадается более-менее серьезный соперник, то футболисты команды Портимоненсе начинают паниковать, что приводит к ошибкам. В общем, в сегодняшней игре эксперты нашего ресурса рекомендуют делать ставки на то, что в матче победит команда Белененсеш САД, а на это событие букмекеры предлагают высокий коэффициент, следовательно, есть возможность сорвать хороший выигрыш. Общий тотал забитых голов в матче мы тоже рассматриваем на больше. В составе обеих команд достаточно футболистов, которые умеют завершать атаки, добавив к этому атакующий стиль игры, который демонстрируют оба клуба, мы получаем, что в матче будет много голов, на что мы и рекомендуем делать ставки. Общий тотал нарушений и желтых карточек мы полагаем, что будет на больше. Матч принципиален для обеих команд, так как победа позволит каждому из соперников существенно укрепить свои позиции в турнирной таблице, следовательно, в матче будет много нарушений. Общий тотал угловых команды, скорее всего, перебьют, так как во время своих атак и команда Портимоненсе, и команда Белененсеш САД активно используют фланги, что предполагает большое количество стандартов.

Портимоненсе

Болельщики футбольного клуба Портимоненсе уже смирились с тем, что он в последние годы постоянно перемещается между дивизионами. В начале сезона все также шло к тому, что команду ожидает понижение в классе, но после того, как был уволен главный тренер и на его место пришел опытный иностранный специалист, результаты команды постепенно стали улучшаться. Хозяева смогли выбраться из зоны вылета, а сейчас вообще идут десятыми, так что оторваться от аутсайдеров получилось уже на четырнадцать очков. В данный момент футбольный клуб Портимоненсе вообще пребывает в великолепной форме, одержав три победы в последних четырех поединках, а также один раз сыграв вничью. Дома команда чаще выигрывает, чем проигрывает, а также новый тренер заставил игроков больше думать об обороне, так что существенно сократилось количество пропущенных мячей. Восстановились от повреждений сразу трое полузащитников, так что в лазарете остаются только центральный защитник и левый нападающий.

Белененсеш САД

После того, как в футбольном клубе Белененсеш САД два года назад поменялся главный тренер, был небольшой спад в игре, но постепенно команда начала показывать еще даже лучшие результаты при новом наставнике. В этом сезоне гости занимают шестую строчку в чемпионате, претендуя на путевку в еврокубки. Но, для этого нужно выиграть борьбу, в которую включилось еще четыре команды. Футболисты клуба Белененсеш САД показывают очень хорошую игру дома, а вот на выезде команда играет исключительно от обороны, из-за чего в гостях было тринадцать ничейных результатов в восемнадцати матчах. При этом, ФК Белененсеш САД проиграл на выезде только однажды, чем не могут похвастаться даже лидеры чемпионата. Уже семь туров гости не проигрывают, одержав три победы и четыре раза сыграв вничью. Команда имеет одну из лучших защит в чемпионате, ведь входит в тройку лидеров по количеству пропущенных мячей. У гостей нет длинной скамейки запасных, но в данный момент у команды и нет серьезных кадровых проблем, ведь травмирован только правый полузащитник, который уже больше месяца пребывает в лазарете.

Интересные факты перед матчем Портимоненсе – Белененсеш САД

Наиболее интересные матчи для прогнозирования – это матчи, в которых команды стараются победить, причем, победа кровь из носу нужна обеим командам. К таким матчам можно отнести противостояние команды Портимоненсе и команды Белененсеш САД. Скоро чемпионат подойдет к концу, а обеим командам, которые находятся в верхушке турнирной таблицы, необходимо набирать очки, чтобы сохранять солидный отрыв от ближайших преследователей, который буквально наступают командам на пятки. Команда Портимоненсе и команда Белененсеш САД – это соперники, которые ежегодно сражаются между собой за высокие места в чемпионате, в нынешнем сезоне ситуация остается неизменной, даже за несколько туров до конца чемпионата, эти клубы продолжают вести борьбу. Наши эксперты полагают, что в таком противостоянии стоит рисковать, и делать ставки на то, что в матче будет или удаление, или пенальти. Такие ставки являются оправданными в матчах, где соперники ведут отчаянную борьбу за улучшение позиций в турнирной таблице. Учитывая, что команда Портимоненсе и команда Белененсеш САД – это заклятые соперники, данные ставки является полностью оправданными. Относительно фаворита этого противостояния, то здесь сложно что-либо анализировать до начала матча, так как соперники действительно равные. А вот общий тотал предупреждений и нарушений правил мы бы рекомендовали играть на больше, так как матч будет очень грубым с большим количеством провокаций, и арбитр просто не сможет остаться в стороне от происходящего на поле. Общий тотал голов лучше играть на меньше, так как, скорее всего, исход матч решит один единственный гол.

Матч выиграет Портимоненсе — 2.278, победителей нет — 3.148, матч выиграет Белененсеш САД — 2.932.



Портимоненсе — Белененсеш САД. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Португалии 17.09.2021

Букмекеры полагают, что у команды Белененсеш САД нет особых шансов против более мотивированного соперника, и наши эксперты полностью с этим согласны. Напомним, что хозяевам поля сейчас необходимы очки, да и по уровню игры они заметно превосходят своих соперников, которые вдобавок ко всему уже потеряли мотивацию в этом чемпионате. Напомним, что команда Белененсеш САД еще раньше стала основным неудачником чемпионата, когда не смогла выиграть ни одного выездного матча. Да и вообще, гости в этом чемпионате действительно выглядят слабо, уступая даже откровенно слабым командам, видно, команда потратила последние силы на выход в элитный дивизион. Нет необходимости лишний раз напоминать о том, что в составе команды Портимоненсе выступают настоящие профессионалы, которые успели зарекомендовать себя не только на клубном уровне, но и на уровне национальных сборных, эти футболисты умеют решать исходы матчей одним касанием, поэтому у гостей просто нет шансов в матче с таким грозным и мотивированным соперником. Так что, здесь мы солидарны с букмекерами, которые прогнозируют уверенную победу хозяев поля. Поэтому наш прогноз – фора команды Портимоненсе в этом матче. Общий тотал тоже должен быть пробит, причем, необходимо делать ставки и на общий тотал забитых голов на больше и на индивидуальный тотал хозяев поля. В родных стенах команда Портимоненсе играет очень мощно, особенно со слабыми соперниками, которым забивает не менее двух-трех мячей. Индивидуальный тотал угловых команды Портимоненсе мы тоже советуем играть на больше, так как хозяева поля не перестают атаковать даже после нескольких забитых голов.

«Портимоненсе»

После того, как футбольный клуб Портимоненсе проиграл стартовых семь туров, президент не стал церемониться, и отправил в отставку весь тренерский штаб. С новым опытным специалистом команда выиграла первый же матч, а далее хоть и случались иногда поражения, но все же хозяева обрели стабильность, так что постепенно выбрались из зоны вылета, и сейчас опережают ее на два очка. В последних пяти турах футбольный клуб Портимоненсе одержал две победы при двух поражениях, а большинство очков команда набирает на родной арене, где все поражения были исключительно в начале сезона, после чего хозяева больше дома не проигрывают. Футбольный клуб Портимоненсе имеет проблемы с реализацией голевых моментов, ведь в среднем не получается даже один мяч за игру. Но, зато сейчас намного лучше команда действует в обороне, чем в начале сезона, так что довольно часто поединки завершаются с нулями на табло. Один нападающий выбыл на полгода, а также не смогут помочь хозяевам трое полузащитников.



«Белененсеш САД»

Еще по результатам прошлого сезона было понятно, что у главного тренера футбольного клуба Белененсеш САД не получается настроить игру, но так как вылета получилось избежать, то и наставника оставили у руля команды. Но, старт этого сезона получился отвратительный, так что перед тренером поставили ультиматум в виде трех побед, а он его не выполнил. На смену иностранному специалисту в команду пришел местный тренер, который за свою карьеру успел поработать мало не с десятком клубов из данного чемпионата. Результат не заставил себя ждать, так что футбольному клубу Белененсеш САД удалось покинуть зону вылета и подняться хотя бы на двенадцатую строчку, хотя до аутсайдеров небольшое расстояние в три очка. На выезде Белененсеш САД всегда играет не так хорошо, как дома, но сейчас гости находятся в неплохой форме, так как выдавали серию из шести матчей без поражений, которая прервалась только в последнем туре. Один из основных нападающих выбыл на три месяца из строя.

Статистика и личные встречи

Непростой матч ждет всех любителей футбола. В преддверии того, что все футбольные чемпионаты выходят на финишную прямую, для многих команд оставшийся игровой отрезок станет серьезным испытанием, так как положение в турнирной таблице обязывает играть только на победу. Команда Портимоненсе и команда Белененсеш САД пока находятся в числе неудачников, так как еще не обеспечили себе прописку в чемпионате на будущий сезон. Однако по сравнению с аутсайдерами, дела у этих команд обстоят лучше, так как они имеют отличные шансы решить свои задачи в оставшихся матчах, причем, даже имеют право на осечку. Однако менеджеры клубов не хотели бы откладывать решение задач на потом, поэтому в сегодняшнем противостоянии команды будут играть только на победу, а это означает, что нашим экспертам придется постараться, чтобы предложить бетторам отличные прогнозы на принципиальный матч двух представителей нижней части турнирной таблицы. Вообще, у футбольных экспертов есть отличное мнение, что когда между собой встречаются представители подвалов турнирной таблицы любого футбольного чемпионата, необходимо ставить на победу или не проигрыш той команды, которая выступает в родных стенах. Это правило работает практически безошибочно, принося на дистанции солидный плюс. Однако, прогнозируя матч команды Портимоненсе и команды Белененсеш САД, эксперты нашего ресурса руководствуются не только правилами, но и статистикой, тщательный анализ которой позволят нам находить интересные предложения букмекеров и использовать их для ставок. Ниже мы приготовили несколько интересных ставок, советуем ознакомиться с ними, ну и не пропустите матч, мы думаем, там будет много всего интересного.

«Портимоненсе» — «Белененсеш САД»: кто фаворит грядущей встречи?

Портимоненсе — Белененсеш САД. Прогноз на футбол (17.09.21)

Эксперты нашего ресурса долго анализировали различные данные касаемо матча команды Портимоненсе и команды Белененсеш САД. Напомним, что оба клуба ведут борьбу за выживание, поэтому для ставок, особенно ставок на статистику, матч представляет прямой интерес. В первую очередь, стоит сразу сказать, что ставки на пенальти и удаление в матче являются обязательными. В матчах представителей нижней части турнирной таблицы, где решается судьба: остаться клубу в элитном дивизионе или нет, страсти кипят через край, и частенько в подобных матчах приходит не одно удаление или пенальти. Относительно фаворита в этом матче, то здесь стоит делать ставки на победу команды Портимоненсе, так как традиционно, выбирая из двух худших футбольных клубов, следует отдавать предпочтение тому, кто выступает в родных стенах. Хотя, в этом матче мы бы не рекомендовали делать большие ставки на исход, все-таки встречаются два не самых лучших представителя турнирной таблицы, всякое может случиться. Общий тотал нарушений и желтых карточек в таком матче мы тоже рекомендуем играть на больше, так как остановок и провокаций в игре будет предостаточно. А вот общий тотал угловых мы бы советовали играть на меньше, так как уровень мастерства команд оставляет желать лучшего, поэтому вряд ли стоит ждать от них большого количества угловых. Наши эксперты полагают, что это же относится и к общему тоталу забитых голов. Команда Портимоненсе и команда Белененсеш САД редко забивают много, поэтому общий тотал матча мы рассматриваем на меньше.

Портимоненсе — Белененсеш САД: хозяева разберутся с новичком

Все болельщики, несомненно, долго ждали старта противостояния команды Портимоненсе и команды Белененсеш САД. Напомним, что этот матч совсем скоро состоится в рамках футбольного чемпионата. Несмотря на то, что интрига в чемпионате практически утрачена, подобные противостояния существенно освежают чемпионат, заставляют болельщиков вновь вспоминать имена своих кумиров, рассказывая о том или ином удачно сыгранном эпизоде. Противостояния, подобные противостоянию команды Портимоненсе и команды Белененсеш САД – это классика современного футбола, так как эти команды – команды-легенды, очные встречи которых еще на протяжении многих лет будут собирать стадионы, пусть эти клубы уже и перестанут демонстрировать былой высокий уровень игры, а станут посредственными середняками чемпионата. Мы с нетерпением ждем начала этого матча, а также рекомендуем пользоваться нашими прогнозами для ставок. Вместе мы победим букмекеров, и сможет отлично заработать!

Несмотря на то, что в футбольном матче Портимоненсе — Белененсеш САД букмекеры на стороне гостей, футбольные прогнозисты не сомневаются в высокой мотивации хозяев, что позволяет сделать ставку на их победу с форой +1 гол.

Портимоненсе – Белененсеш САД: статистика и история личных встреч

Команда Портимоненсе и команда Белененсеш САД относятся к тем футбольным клубам, которые в нынешнем сезоне демонстрируют не только отличный футбол, но и высокий уровень индивидуальной подготовки футболистов. В нынешнем сезоне эти команды уже показали, что им практически нет равных среди других клубов чемпионата, поэтому они и располагаются на верхних строчках турнирной таблицы. Наши эксперты считают, что противостояние команды Портимоненсе и команды Белененсеш САД является центральным матчем чемпионата, так как победитель этого матча получит отличное преимущество над ближайшими преследователями, в числе которых может оказаться и проигравший клуб. Поэтому к очному противостоянию оба клуба тщательно готовились, и, по словам менеджеров команд, со стартового свистка на поле будут действовать все футболисты основы обеих команд. Напомним, что в составах команды Портимоненсе и команды Белененсеш САД выступают настоящие профессионалы, которые демонстрируют отличный командный футбол, но могут и в одиночку решить судьбу любого игрового эпизода. Наши эксперты постарались выбрать интересные прогнозы на этот матч среди многочисленных предложений букмекеров, и нам это удалось. Ниже можно изучить наши прогнозы более подробно. Мы думаем, что игра будет интересной и запоминающейся, так как футболисты обеих команд будут играть только на победу.