Эмильяно Маггиоли — Алекс Баррена: в ожидании «эйсов»

Прогноз Эмильяно Маггиоли — Алекс Баррена (23-го сентября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Эмильяно Маггиоли — Алекс Баррена 23.09.2021

23.09.2021 в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Эмильяно Маггиоли , а противостоять в этом поединке будет Алекс Баррена.



23.09.2021 в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Эмильяно Маггиоли — Алекс Баррена. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 11:00 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Эмильяно Маггиоли и Алекс Баррена одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



Эмильяно Маггиоли — Алекс Баррена. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 23.09.2021, ведь именно в этот день на корте встречаются Эмильяно Маггиоли и Алекс Баррена. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 11:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Эмильяно Маггиоли имеет на своем счету три победы, Алекс Баррена может похвастаться четырьмя.

Эмильяно Маггиоли

В этом сезоне Эмильяно Маггиоли имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Эмильяно Маггиоли может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Эмильяно Маггиоли еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Алекс Баррена

Во взрослом туре Алекс Баррена проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Алекс Баррена пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Алекс Баррена предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Алекс Баррена еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

ITF, Эмильяно Маггиоли — Алекс Баррена

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Эмильяно Маггиоли и Алекс Баррена уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Эмильяно Маггиоли — Алекс Баррена (23.09.2021), ставки и коэффициенты

Эмильяно Маггиоли

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Эмильяно Маггиоли выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Эмильяно Маггиоли всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Эмильяно Маггиоли уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Эмильяно Маггиоли занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Эмильяно Маггиоли больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Эмильяно Маггиоли имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Алекс Баррена

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Алекс Баррена все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Алекс Баррена сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Алекс Баррена все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Алекс Баррена предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Эмильяно Маггиоли — Алекс Баррена Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Эмильяно Маггиоли и Алекс Баррена начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Эмильяно Маггиоли и Алекс Баррена показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Эмильяно Маггиоли и Алекс Баррена провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Эмильяно Маггиоли и Алекс Баррена действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Эмильяно Маггиоли — Алекс Баррена: в ожидании «эйсов»

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Эмильяно Маггиоли и Алекс Баррена из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Алекс Баррена относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Алекс Баррена проводит второй или третий матч. А вот Эмильяно Маггиоли как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Эмильяно Маггиоли, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Эмильяно Маггиоли без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Эмильяно Маггиоли вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Эмильяно Маггиоли — Алекс Баррена. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Эмильяно Маггиоли и Алекс Баррена.



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