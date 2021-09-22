Кастельнуово/Никлес — Рока Баталья/Эстеве Лобато. Прогноз, ставки на матч(23.09.21)

Прогноз Кастельнуово/Никлес — Рока Баталья/Эстеве Лобато (23 сентября), ставки и коэффициенты

Кастельнуово/Никлес — Рока Баталья/Эстеве Лобато (23-го сентября), ставки и коэффициенты

23-го сентября в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Кастельнуово/Никлес , а противостоять в этом поединке будет Рока Баталья/Эстеве Лобато.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Кастельнуово/Никлес — Рока Баталья/Эстеве Лобато можно будет вплоть до 18:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 23-го сентября. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Кастельнуово/Никлес и Рока Баталья/Эстеве Лобато еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кастельнуово/Никлес — Рока Баталья/Эстеве Лобато:

23-го сентября пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Кастельнуово/Никлес — Рока Баталья/Эстеве Лобато. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 18:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Рока Баталья/Эстеве Лобато, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Рока Баталья/Эстеве Лобато выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Кастельнуово/Никлес

Болельщики ожидали, что на этом турнире Кастельнуово/Никлес продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Кастельнуово/Никлес в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Кастельнуово/Никлес сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Кастельнуово/Никлес немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Рока Баталья/Эстеве Лобато

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Рока Баталья/Эстеве Лобато имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Рока Баталья/Эстеве Лобато демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Рока Баталья/Эстеве Лобато не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Рока Баталья/Эстеве Лобато не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Кастельнуово/Никлес — Рока Баталья/Эстеве Лобато. Прогноз, ставки на матч(23.09.21)

Кастельнуово/Никлес

К данному турниру Кастельнуово/Никлес подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Кастельнуово/Никлес находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Кастельнуово/Никлес не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Кастельнуово/Никлес старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Кастельнуово/Никлес демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Рока Баталья/Эстеве Лобато

На этом турнире Рока Баталья/Эстеве Лобато играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Рока Баталья/Эстеве Лобато какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Рока Баталья/Эстеве Лобато уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Рока Баталья/Эстеве Лобато много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Рока Баталья/Эстеве Лобато сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Рока Баталья/Эстеве Лобато не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Кастельнуово/Никлес — Рока Баталья/Эстеве Лобато Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Кастельнуово/Никлес и Рока Баталья/Эстеве Лобато. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Кастельнуово/Никлес и Рока Баталья/Эстеве Лобато встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Кастельнуово/Никлес и Рока Баталья/Эстеве Лобато довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Кастельнуово/Никлес и Рока Баталья/Эстеве Лобато подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Кастельнуово/Никлес — Рока Баталья/Эстеве Лобато: ставим на двойные ошибки

Кастельнуово/Никлес и Рока Баталья/Эстеве Лобато которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Кастельнуово/Никлес имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Рока Баталья/Эстеве Лобато хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Кастельнуово/Никлес. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Рока Баталья/Эстеве Лобато умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Кастельнуово/Никлес довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Рока Баталья/Эстеве Лобато вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Кастельнуово/Никлес.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кастельнуово/Никлес — Рока Баталья/Эстеве Лобато. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Кастельнуово/Никлес и Рока Баталья/Эстеве Лобато, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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