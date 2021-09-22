Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон — Хапоэль Умм-аль-Фахм: соперники не будут долго запрягать

Сегодня матч Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон — Хапоэль Умм-аль-Фахм. Прогнозы и ставки от эксперта 23.09.21

«Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон» – «Хапоэль Умм-аль-Фахм». 23.09.21. Прогноз и ставки на матч

Футболисты клуба Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон пообещали 23 сентября на своем поле взять реванш у ФК Хапоэль Умм-аль-Фахм за недавнее гостевое поражение со счетом 1-4. Организаторы данного турнира собираются начать поединок в 20:00 по Москве. В целом, футбольный клуб Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон является фаворитом, исходя из статистики предыдущих матчей, ведь имеет 35 побед в 59 встречах. Но, в последнее время хозяева не лучшим образом играют с данным соперником, потерпев два поражения в трех матчах и сыграв один раз вничью.



В матче команды Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон и команды Хапоэль Умм-аль-Фахм, которые встретятся в ближайшем туре футбольного чемпионата, симпатии многих болельщиков на стороне хозяев поля, так как команда Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон демонстрирует отличный коллективный футбол, благодаря которому добивается нужного результата в матчах со своими соперниками. Несмотря на то, что в межсезонье клуб провел некоторую кадровую перестановку – ушли несколько лидеров, пока это никак не отражается на результатах клуба. Наши прогнозисты полагают, что у гостей сегодня есть все шансы для того, чтобы прервать победную серию футболистов команды Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон. Команда Хапоэль Умм-аль-Фахм значительно усилилась по сравнению с прошлым сезоном, который клуб может занести себе в пассив, так как впервые за много лет клуб продемонстрировал отвратительные результаты. Скорее всего, руководство, менеджер и футболисты сделали соответствующие выводы, поэтому в клуб были приглашены новички, которые должны вернуть команде былое величие. Гости отлично провели предсезонную подготовку, а уже по стартовым матчам чемпионата можно сказать, что команда Хапоэль Умм-аль-Фахм будет очень грозным соперником. Мы думаем, что в матче с хозяевами поля гости продемонстрируют отличный футбол, что позволит им добиться успеха, поэтому наш прогноз – команда Хапоэль Умм-аль-Фахм не проиграет. Предложенный общий тотал голов в этом матче нам кажется завышенным, здесь букмекеры серьезно переоценивают атакующие способности команд, поэтому мы советуем играть его на меньше.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон — Хапоэль Умм-аль-Фахм:

В случае победы хозяев букмекеры выплатят выигрыш по коэффициенту 2.71, но, если в футбольном матче Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон — Хапоэль Умм-аль-Фахм сильнее будут хозяева, то выиграет котировка 2.56. При ничейном результате конторы выплатят по коэффициенту 3.1.

Прогноз на матч Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон – Хапоэль Умм-аль-Фахм (Чемпионат Израиля, матч национального перевентсва, воскресенье, 23 сентября):Футбольный клуб Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон получил от букмекеров на свою победу котировку 2.71, а по коэффициенту 2.56 можно сделать ставку на выигрыш ФК Хапоэль Умм-аль-Фахм. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Команда Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон в межсезонье провели серьезную кадровую политику, которая позволила клубу подписать ряд перспективных футболистов, которые, несомненно, должны усилить игру команды. Естественно, это ставит перед командами новые цели и задачи, так как руководство, вложив серьезные деньги в усиление клуба, хочет видеть результат. Команда Хапоэль Умм-аль-Фахм слабо проявила себя на трансферном рынке. Скорее всего, это связано с тем, что у клуба ограниченный бюджет, да и все ключевые позиции закрыты футболистами, которые не первый сезон выступают в этой команде. Команда Хапоэль Умм-аль-Фахм не ставит перед собой никаких значимых целей в турнирной таблице, поэтому фаворит этого противостояния очевиден. С другой стороны, есть шанс недооценки соперника, как уже было не раз в прошлом сезоне с футболистами команды Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон, которые испытывали проблемы в тех матчах, где, казалось бы, должны уверенно побеждать. Однако сейчас другой случай, уже на старте сезона необходимо выйти в лидеры, и удерживать лидирующие позиции в турнирной таблице. Поэтому наставник будет настраивать своих подопечных то, чтобы они реализовывали все свои моменты в атаке, и внимательно действовали в обороне, не допуская ошибок. Конечно, гости в этом матче не питают иллюзий, однако клуб может упереться, так как имеет опытных и сыгранных защитников, да и на контратаках команда Хапоэль Умм-аль-Фахм действовать умеет. Наши прогнозисты ждут здесь интересного противостояния, которое может стать еще более интересным, если хозяевам не удастся забить быстрый гол.

Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон – Хапоэль Умм-аль-Фахм 23.09.21

23 сентября состоится всего один матч из нынешнего тура национального первенства, и им будет футбольная встреча Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон — Хапоэль Умм-аль-Фахм. Так как данный поединок вызвал огромный ажиотаж среди болельщиков, то его специально решили начать в 20:00 по Москве. Интерес вызван тем, что это принципиальные соперники, но так как в последнее время они выступали в различных дивизионах, то последний раз Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон и Хапоэль Умм-аль-Фахм встречались на футбольном поле четыре года назад. В том матче футболисты клуба Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон одержали победу со счетом 4-2.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В чемпионате страны команда Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон и команда Хапоэль Умм-аль-Фахм всегда ведут борьбу только за высокие места в турнирной таблице. В текущем сезоне ситуация не изменилась. Оба клуба демонстрируют достойный футбол, обыгрывая своих соперников. Однако, по мнению экспертов нашего ресурса, в ближайшем матче клубам будет очень непросто добиться победы, так как команда Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон и команда Хапоэль Умм-аль-Фахм – примерно равные соперники. Исходя из этого, мы думаем, что менеджерам и футболистам обеих команд придется постараться, чтобы предложить своим соперникам что-то необычное, благодаря чему можно будет праздновать успех в этом матче. По словам менеджеров обеих команд, команда Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон и команда Хапоэль Умм-аль-Фахм подходят к очному противостоянию в оптимальных составах. Это означает, что на поле с первых минут игры будут присутствовать сильнейшие футболисты, от действий которых во многом зависит успех команд. Яркие индивидуальные противостояния известных футболистов – отличное украшение любого матча, а учитывая, что каждое касание мяча такими футболистами – несет потенциальную угрозу для ворот их соперников, мы думаем, что игра должна получиться зрелищной. Очные противостояния между командой Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон и командой Хапоэль Умм-аль-Фахм всегда проходят в напряженной борьбе, так как не один из соперников не уступает друг другу в физической подготовке и мастерстве. В таких матчах важность своего поля уходит на второй план, так как в составе обеих команд достаточно мастеров высокого класса, которые могут демонстрировать отличный футбол на любом поле. Поэтому матч будет очень и очень интересным.



Прогноз Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон – Хапоэль Умм-аль-Фахм (23 сентября), ставки и коэффициенты

Для экспертов нашего ресурса преимущество команды Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон в противостоянии с футболистами команды Хапоэль Умм-аль-Фахм очевидно. Хозяева поля проводят лучший сезон, демонстрируя слаженную, результативную игру во всех матчах. Особенно уверенно футболисты команды Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон чувствуют себя в родных стенах, где забивают соперникам по несколько мячей. Гости существенно уступают в классе своим соперникам. При этом, футболисты команды Хапоэль Умм-аль-Фахм не отличаются стабильностью в выездных матчах. Да и оборона у команды Хапоэль Умм-аль-Фахм частенько проваливается, из-за этого гости много пропускают. Мы думаем, что всеми этими проблемами гостей футболисты команды Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон должны воспользоваться сполна. А это означает, что команда Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон уверенно победит в этом матче. Таким образом, наш прогноз на матч команды Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон и команды Хапоэль Умм-аль-Фахм – уверенная победа хозяев поля, причем, более рисковые бетторы могут делать ставки на то, что команда Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон пробьет фору, заявленную букмекерами. Индивидуальный тотал хозяев поля, как и общий тотал забитых голов в матче мы рекомендуем ставить на больше. В родных стенах команда Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон никому не забивала менее двух голов, а учитывая проблемы гостей в обороне, мы полагаем, что победа команды Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон будет разгромной. Желтые карточки и нарушения правил в этом матче мы советуем играть на меньше, так как командам не за чем совершать грубые фолы в таком матче. А вот индивидуальный тотал угловых команды Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон мы рассматриваем на больше, так как клуб активно использует фланги во время атак, а атаковать хозяева поля в этом матче будут много, поэтому и ставка эта видится уверенной.

Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон

В прошлом сезоне футбольный клуб Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон неожиданно финишировал в зоне Лиги Чемпионов, но оказалось, что успехи команды были кратковременными. Это связано с тем, что руководство не захотело усиливать состав в преддверии более сложного сезона, а наоборот, отпустило некоторых ключевых игроков. В итоге, хозяева сейчас идут только восьмыми в турнирной таблице, и снова пробиться в Лигу Чемпионов вряд ли получится, так как от нее отставание составляет уже двенадцать очков. Для футбольного клуба Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон сейчас приоритетная задача хотя бы пробиться в Лигу Европы, от которой хозяева отстают только на два очка. Хотя дома команда играет лучше, чем в гостях, все равно нет уверенной игры в родных стенах, так что получилось выиграть менее половины домашних матчей. Если в прошлом месяце футбольный клуб Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон выиграл все четыре тура, то в этом месяце начался спад, ведь была только одна победа при двух поражениях. Дисквалификацию отбывает правый защитник, а травмированы в составе гостей левый и двое центральных полузащитников.

Хапоэль Умм-аль-Фахм

Уже третий сезон подряд футбольный клуб Хапоэль Умм-аль-Фахм находится на грани вылета из высшего дивизиона, а руководство не принимает никаких мер, чтобы этого избежать. В этом году команда уже долгое время находится на шестнадцатой строчке, всего на два очка опережая аутсайдеров из зоны вылета. У гостей очевидные проблемы с игрой в нападении, ведь команда в среднем не забивает два гола за матч. Оборона у футбольного клуба Хапоэль Умм-аль-Фахм также далека от идеала, и особенно это касается выездных поединков, где количество пропущенных мячей в два раза больше, чем дома. В гостях команда потерпела уже десять поражений, сумев одержать только две победы. Так что, лишь неплохая домашняя игра пока не позволяет футбольному клубу Хапоэль Умм-аль-Фахм скатиться в зону вылета. Гости обладают слабым составом, где хватает проблемных позиций. Например, в команде нет номинального правого полузащитника, так что на этой позиции приходится играть либо защитнику, либо вингеру. А в этом матче не сможет сыграть за гостей атакующий полузащитник, получивший красную карточку в прошлой игре.

Интересные факты перед матчем Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон – Хапоэль Умм-аль-Фахм

Матч команды Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон и команды Хапоэль Умм-аль-Фахм в текущем чемпионате не окажет серьезного значения на расположение команд в турнирной таблице. Оба клуба уже решили свои задачи в нынешнем сезоне. Хозяева поля и гости смогли сохранить прописку в чемпионате, а это означает, что и в следующем сезоне эти клубы будут выступать в элитном дивизионе. Исходя из этого, менеджеры обеих команд заявили о том, что в ближайших матчах планируют начать подготовку команд к новому сезону. Это означает, что футболисты резерва будут получать больше времени в официальных матчах. Естественно, резервисты захотят проявить себя, а так как результат матча не имеет особой роли для команды Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон и команды Хапоэль Умм-аль-Фахм, то, наиболее вероятной ставкой в этой игре наши эксперты видят ставку на тотал больше забитых мячей. Еще хотелось бы обратить внимание бетторов на такие ставки, как индивидуальный тотал забитых мячей каждой команды. В составе обеих команд действуют известные футболисты, поэтому клубам легко удастся забить по голу в ворота друг друга, поэтому ставка на обе команды забьют – да, тоже выглядит вполне уверенной. Отдельно хотелось бы сказать о ставках на тотал меньше фолов и желтых карточек. Команды вряд ли будут играть грубо, так как никто не захочет получить ненужную травму. А вот ставка на общий тотал угловых на больше – тоже выглядит весьма перспективно, так как свои атаки клубы развивают преимущественно через фланги, следовательно, угловых в матче будет много. Касаемо победителя матча, здесь, все же, мы отдадим предпочтение хозяевам поля, хотя, от ставок на исход рекомендуем воздержаться.

Победу в матче одержит Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон — 2.71, ничья по результатам противостояния — 3.1, победу в матче одержит Хапоэль Умм-аль-Фахм — 2.56.



Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон — Хапоэль Умм-аль-Фахм. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Израиля 23 сентября

Благодаря тому, что хозяева поля добились важных побед в прошлых турах, они смогли гарантировать себе прописку в чемпионате на будущий сезон, поэтому подходят к матчу с одним из лидеров чемпионата в отличном настроении. А вот команда Хапоэль Умм-аль-Фахм пока не может похвастаться хорошими достижениями. Клуб, хоть и находится в числе претендентов на высокие места в чемпионате, пока не гарантировал себе участие в престижном клубном турнире на будущий сезон, а впереди у гостей непростой график, где соперниками будут непростые команды. Поэтому, менеджер гостей заявил, что его подопечные постараются сделать все возможное, чтобы добиться победы в матче с футболистами команды Хапоэль Умм-аль-Фахм. Несмотря на то, что в гости приезжает известный футбольный клуб, менеджер хозяев поля сообщил, что в ближайшем матче планирует сделать ставку на молодых футболистов. Из этого следует, что команда Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон будет выступать в неоптимальном составе, поэтому наши эксперты рекомендуют делать ставку на победу команды Хапоэль Умм-аль-Фахм в этом матче. Учитывая, что оба клуба играют в атакующий футбол, в этом матче мы ждем много забитых голов. Оба клуба умеют забить, об этом свидетельствует статистика команд в чемпионате и в матчах между собой. Так что, ставка на тотал больше голов в игре является оправданной. Еще симпатичной выглядит ставка на общий тотал желтых карточек и нарушений правил на меньше, так как команда Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон и команда Хапоэль Умм-аль-Фахм являются не грубыми командами, и в матчах между собой редко совершают много фолов и получают много карточек.

«Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон»

Целью на этот сезон у футбольного клуба Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон было сохранение прописки, но так как старт сезона получился очень хорошим, то некоторое время хозяева даже находились в зоне еврокубков. Но, выполнение поставленной задачи расслабило команду, так что за последние два месяца была одержана только одна победа, а постоянные потери очков привели к тому, что футбольный клуб Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон в чемпионате идет уже лишь одиннадцатым, а за Лигу Европы точно не сможет побороться, так как отставание составляет восемнадцать очков. Команда начала проигрывать как дома, так и на выезде, а так как в девяти турах было семь поражений, то руководство все же уволило главного тренера и ему быстро нашли замену. Новый специалист еще никогда не работал в этом чемпионате, а под его руководством было сыграно три матча, в которых было две ничьи и одно поражение. Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон неплохо играет в нападении, но с обороной тренеру еще следует поработать, так как пропускают хозяева регулярно в каждом поединке.



«Хапоэль Умм-аль-Фахм»

Начав сезон с двух побед, футбольный клуб Хапоэль Умм-аль-Фахм ушел в крутое пике, из которого команду не сумели вывести даже две тренерские отставки. Гости продолжают терять очки, ведь больше они не смогли одержать ни одной победы. Сейчас команда уже находится на последнем месте в турнирной таблице, а чтобы покинуть зону вылета необходимо ликвидировать отставание в семь очков. Нельзя сказать, что у гостей самая худшая оборона, но ведь футбольный клуб Хапоэль Умм-аль-Фахм очень плохо играет в нападении, что и не позволяет выигрывать. А на выезде команда вообще действует крайне слабо, набрав лишь пять очков, что в три раза меньше, чем в родных стенах. После двух ничьих футбольный клуб Хапоэль Умм-аль-Фахм проиграл уже четыре матча подряд, так что не станет сюрпризом еще одна отставка главного тренера. В лазарете гостей находятся основной голкипер, двое нападающих и три полузащитника, а под вопросом еще выход на поле левого защитника.

Статистика и личные встречи

Непростой матч ждет всех любителей футбола. В преддверии того, что все футбольные чемпионаты выходят на финишную прямую, для многих команд оставшийся игровой отрезок станет серьезным испытанием, так как положение в турнирной таблице обязывает играть только на победу. Команда Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон и команда Хапоэль Умм-аль-Фахм пока находятся в числе неудачников, так как еще не обеспечили себе прописку в чемпионате на будущий сезон. Однако по сравнению с аутсайдерами, дела у этих команд обстоят лучше, так как они имеют отличные шансы решить свои задачи в оставшихся матчах, причем, даже имеют право на осечку. Однако менеджеры клубов не хотели бы откладывать решение задач на потом, поэтому в сегодняшнем противостоянии команды будут играть только на победу, а это означает, что нашим экспертам придется постараться, чтобы предложить бетторам отличные прогнозы на принципиальный матч двух представителей нижней части турнирной таблицы. Вообще, у футбольных экспертов есть отличное мнение, что когда между собой встречаются представители подвалов турнирной таблицы любого футбольного чемпионата, необходимо ставить на победу или не проигрыш той команды, которая выступает в родных стенах. Это правило работает практически безошибочно, принося на дистанции солидный плюс. Однако, прогнозируя матч команды Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон и команды Хапоэль Умм-аль-Фахм, эксперты нашего ресурса руководствуются не только правилами, но и статистикой, тщательный анализ которой позволят нам находить интересные предложения букмекеров и использовать их для ставок. Ниже мы приготовили несколько интересных ставок, советуем ознакомиться с ними, ну и не пропустите матч, мы думаем, там будет много всего интересного.

«Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон» — «Хапоэль Умм-аль-Фахм»: кто фаворит грядущей встречи?

Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон — Хапоэль Умм-аль-Фахм. Прогноз на футбол (23.09.21)

Непростой матч ждет всех любителей футбола. Команда Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон сыграет с футболистами команды Хапоэль Умм-аль-Фахм. Мы уже говорили о том, что сейчас, в преддверии окончания чемпионата, все матчи между командами будут иметь весомое значение, так как обоим соперникам необходим только положительный результат. Напомним, что оба клуба сейчас ведут борьбу за то, чтобы удержать верхние строчки турнирной таблицы, однако, учитывая большую конкуренцию, сделать это очень непросто. Очный матч – отличная возможность отобрать очки у прямого конкурента, однако сделать это будет очень и очень непросто. В первую очередь, в таком противостоянии следует обращать внимание на фолы. Рефери будет очень принципиальный, поэтому фолы и общий тотал желтых карточек мы рекомендуем играть на больше. Вдобавок к этим ставкам, можно рассмотреть ставки на пенальти и удаление, ведь футболисты не будут церемониться друг с другом. Общий тотал угловых лучше играть на меньше, так как матч будет проходить, преимущественно, в центре поля, следовательно, стандартов будет мало. Общий тотал забитых голов в этом матче мы тоже рассматриваем на меньше. У команды Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон и команды Хапоэль Умм-аль-Фахм хорошая защита, которая меньше всех пропустила в этом чемпионате, да и характер матча не позволяет обеим командам бежать вперед, забывая об обороне. Относительно фаворита, скорее тут отдадим предпочтение хозяевам поля, за счет поддержки родных трибун, однако от ставок на исход воздержимся, так как такие матчи лучше смотреть, чем делать на них ставки.

Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон — Хапоэль Умм-аль-Фахм: соперники не будут долго запрягать

Наши эксперты всегда стараются предложить наиболее интересные ставки. Сегодня мы решили обратить внимание бетторов на противостояние команды Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон и команды Хапоэль Умм-аль-Фахм. Изюминка этого противостояния заключается в том, что у обеих команд отличные шансы для того чтобы побороться за чемпионство. Однако для этого необходимо продемонстрировать отличный футбол сегодня. Весь интерес СМИ и прочих новостных ресурсов направлен на этот матч, о нем много пишут и говорят, эксперты из всех стран делают свои прогнозы. Конечно, наши эксперты не могли остаться в стороне от этого противостояния, мы тщательно проанализировать матч команды Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон и команды Хапоэль Умм-аль-Фахм, что позволило нам найти и выбрать интересные ставки букмекеров. Надеемся, что наши описания и сами прогнозы, приведенные выше, окажется полезными. Всем удачных ставок и отличного футбольного вечера в исполнении лучших футбольных клубов.

Ведущие отечественные прогнозисты в футбольном матче Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон — Хапоэль Умм-аль-Фахм ожидают доминирования гостей, из-за чего настроены поставить на их победу по угловым ударам.

Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон – Хапоэль Умм-аль-Фахм: статистика и история личных встреч

Наши эксперты всегда стараются выбирать наиболее интересные с точки зрения зрелищности футбольные матчи для прогнозирования. В ближайшее время состоится матч между двумя футбольными клубами, которые показывают прекрасные результаты в нынешнем сезоне. Команда Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон и команда Хапоэль Умм-аль-Фахм являются непримиримыми соперниками уже довольно длительное время. Вместе с этим, эти футбольные коллективы показывают просто потрясающий футбол в личных встречах. Матчи между этими футбольными клубами запоминаются надолго, так как футболисты играют с полной самоотдачей, старясь продемонстрировать максимум своих возможностей. Менеджеры команды тоже готовят сюрпризы друг другу, используя необычную тактику. В общем, на футбольном поле происходит настоящее шоу, от которого болельщики пребывают в неописуемом восторге. Чего-то подобного мы ждем и в этом матче. По словам менеджеров команд, все ключевые футболисты готовы принять участие в матче с первых минут встречи. Это означает, что сегодня болельщиков ждет непредсказуемая игра, так как лидеры команд могут придумать нестандартное решение в любой игровой ситуации. Наши эксперты приготовили прогнозы на этот матч, с ними можно детально ознакомиться ниже. Мы рекомендуем делать ставки на это противостояние не только до матча, но и во время игры, так как, возможно, букмекеры сделают неплохое предложение по высокому коэффициенту.