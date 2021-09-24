Самуэль Винсент Руггери — Алексис Мусиалек: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз Самуэль Винсент Руггери — Алексис Мусиалек (24-го сентября), ставки и коэффициенты

Самуэль Винсент Руггери — Алексис Мусиалек (24 сентября), ставки и коэффициенты

24 сентября в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Самуэль Винсент Руггери , а противостоять в этом поединке будет Алексис Мусиалек.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 24 сентября, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Самуэль Винсент Руггери — Алексис Мусиалек. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 12:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Самуэль Винсент Руггери, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Самуэль Винсент Руггери — Алексис Мусиалек:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 24 сентября, ведь именно в этот день на корте встречаются Самуэль Винсент Руггери и Алексис Мусиалек. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 12:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Самуэль Винсент Руггери имеет на своем счету три победы, Алексис Мусиалек может похвастаться четырьмя.

Самуэль Винсент Руггери

На данный момент Самуэль Винсент Руггери является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Самуэль Винсент Руггери однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Самуэль Винсент Руггери демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Самуэль Винсент Руггери хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Самуэль Винсент Руггери часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Алексис Мусиалек

На этом турнире Алексис Мусиалек выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Алексис Мусиалек снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Алексис Мусиалек чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Алексис Мусиалек уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Алексис Мусиалек зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Самуэль Винсент Руггери и Алексис Мусиалек. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Самуэль Винсент Руггери и Алексис Мусиалек в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Самуэль Винсент Руггери и Алексис Мусиалек имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Самуэль Винсент Руггери — Алексис Мусиалек (24 сентября), ставки и коэффициенты

Самуэль Винсент Руггери

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Самуэль Винсент Руггери, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Самуэль Винсент Руггери уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Самуэль Винсент Руггери старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Самуэль Винсент Руггери, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Самуэль Винсент Руггери не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Самуэль Винсент Руггери все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Самуэль Винсент Руггери точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Алексис Мусиалек

Алексис Мусиалек лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Алексис Мусиалек играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Алексис Мусиалек начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Алексис Мусиалек выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Алексис Мусиалек сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Самуэль Винсент Руггери — Алексис Мусиалек Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Самуэль Винсент Руггери и Алексис Мусиалек аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Самуэль Винсент Руггери и Алексис Мусиалек обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Самуэль Винсент Руггери и Алексис Мусиалек постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Самуэль Винсент Руггери — Алексис Мусиалек: будет сделан акцент на атакующий теннис

Самуэль Винсент Руггери и Алексис Мусиалек которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Самуэль Винсент Руггери имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Алексис Мусиалек хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Самуэль Винсент Руггери. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Алексис Мусиалек умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Самуэль Винсент Руггери довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Алексис Мусиалек вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Самуэль Винсент Руггери.

СЕГОДНЯ МАТЧ Самуэль Винсент Руггери — Алексис Мусиалек. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Самуэль Винсент Руггери и Алексис Мусиалек.



http://evolvegame.ru/cat1-479771-alyans-pro-titany-pro-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-voleybol-24-09-21/