Мунисипалидад де Сан Карлос де Мендоса — Леонардо Муриальдо де Мендоза: хозяева сыграют в свой баскетбол

Прогноз Мунисипалидад де Сан Карлос де Мендоса — Леонардо Муриальдо де Мендоза (29.09.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Мунисипалидад де Сан Карлос де Мендоса — Леонардо Муриальдо де Мендоза 29-го сентября

29-го сентября в 03:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Аргентина, в котором на своей площадке местный клуб Мунисипалидад де Сан Карлос де Мендоса примет соперника по национальному первенству Леонардо Муриальдо де Мендоза.



Болельщики баскетбольного клуба Мунисипалидад де Сан Карлос де Мендоса очень любят матчи против БК Леонардо Муриальдо де Мендоза, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 29-го сентября хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 03:30 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Мунисипалидад де Сан Карлос де Мендоса одержали три легкие победы.



Мунисипалидад де Сан Карлос де Мендоса — Леонардо Муриальдо де Мендоза. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поединок между баскетбольными клубами Мунисипалидад де Сан Карлос де Мендоса и Леонардо Муриальдо де Мендоза собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 29-го сентября. Ее начало будет в 03:30 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Мунисипалидад де Сан Карлос де Мендоса

В этом сезоне баскетбольный клуб Мунисипалидад де Сан Карлос де Мендоса стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Мунисипалидад де Сан Карлос де Мендоса выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Мунисипалидад де Сан Карлос де Мендоса идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Мунисипалидад де Сан Карлос де Мендоса вообще лидирует в чемпионате.



Леонардо Муриальдо де Мендоза

Уже три недели баскетбольный клуб Леонардо Муриальдо де Мендоза выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Леонардо Муриальдо де Мендоза удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Леонардо Муриальдо де Мендоза одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Мунисипалидад де Сан Карлос де Мендоса — Леонардо Муриальдо де Мендоза, запланированного на 29-го сентября. На площадке игроки обеих команд появятся в 03:30 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Мунисипалидад де Сан Карлос де Мендоса и Леонардо Муриальдо де Мендоза предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Мунисипалидад де Сан Карлос де Мендоса.



Прогноз и ставка на матч Мунисипалидад де Сан Карлос де Мендоса — Леонардо Муриальдо де Мендоза 29-го сентября

Мунисипалидад де Сан Карлос де Мендоса

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Мунисипалидад де Сан Карлос де Мендоса начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Леонардо Муриальдо де Мендоза

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Леонардо Муриальдо де Мендоза становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Леонардо Муриальдо де Мендоза уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Леонардо Муриальдо де Мендоза сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Мунисипалидад де Сан Карлос де Мендоса — Леонардо Муриальдо де Мендоза Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Мунисипалидад де Сан Карлос де Мендоса после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 29-го сентября сыграет матч против БК Леонардо Муриальдо де Мендоза. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 03:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Мунисипалидад де Сан Карлос де Мендоса также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Мунисипалидад де Сан Карлос де Мендоса — Леонардо Муриальдо де Мендоза: хозяева сыграют в свой баскетбол

В этом сезоне баскетбольный клуб Мунисипалидад де Сан Карлос де Мендоса играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Мунисипалидад де Сан Карлос де Мендоса уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Мунисипалидад де Сан Карлос де Мендоса хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Леонардо Муриальдо де Мендоза все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Леонардо Муриальдо де Мендоза также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Леонардо Муриальдо де Мендоза продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мунисипалидад де Сан Карлос де Мендоса — Леонардо Муриальдо де Мендоза. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Мунисипалидад де Сан Карлос де Мендоса был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Мунисипалидад де Сан Карлос де Мендоса вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Мунисипалидад де Сан Карлос де Мендоса практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Леонардо Муриальдо де Мендоза сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Леонардо Муриальдо де Мендоза идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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