Прогноз Холгер Витус Нодсков Руне — Эрнесто Эскобедо (08-го октября), ставки и коэффициенты

Холгер Витус Нодсков Руне — Эрнесто Эскобедо. Прогноз, ставки на матч. ATP (08.10.21)

08 октября в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Холгер Витус Нодсков Руне , а противостоять в этом поединке будет Эрнесто Эскобедо.



Теннисное противостояние Холгер Витус Нодсков Руне — Эрнесто Эскобедо пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 08 октября. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 21:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Холгер Витус Нодсков Руне является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Холгер Витус Нодсков Руне — Эрнесто Эскобедо. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 08 октября откроет его противостояние Холгер Витус Нодсков Руне — Эрнесто Эскобедо. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 21:00 по МСК, то есть до начала игры. Холгер Витус Нодсков Руне и Эрнесто Эскобедо отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Эрнесто Эскобедо может гордиться семью победами, а вот Холгер Витус Нодсков Руне имеет только пять выигранных встреч.

Холгер Витус Нодсков Руне

В большинстве своих выигранных поединков Холгер Витус Нодсков Руне берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Холгер Витус Нодсков Руне с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Холгер Витус Нодсков Руне сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Холгер Витус Нодсков Руне также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Эрнесто Эскобедо

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Эрнесто Эскобедо в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Эрнесто Эскобедо уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Эрнесто Эскобедо уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Эрнесто Эскобедо обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

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Холгер Витус Нодсков Руне — Эрнесто Эскобедо (08 октября), ставки и коэффициенты

Холгер Витус Нодсков Руне

Холгер Витус Нодсков Руне не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Холгер Витус Нодсков Руне любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Холгер Витус Нодсков Руне умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Холгер Витус Нодсков Руне не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Холгер Витус Нодсков Руне умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Эрнесто Эскобедо

На этом турнире Эрнесто Эскобедо играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Эрнесто Эскобедо какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Эрнесто Эскобедо уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Эрнесто Эскобедо много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Эрнесто Эскобедо сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Эрнесто Эскобедо не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Холгер Витус Нодсков Руне — Эрнесто Эскобедо Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Холгер Витус Нодсков Руне и Эрнесто Эскобедо начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Холгер Витус Нодсков Руне и Эрнесто Эскобедо показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Холгер Витус Нодсков Руне и Эрнесто Эскобедо провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Холгер Витус Нодсков Руне и Эрнесто Эскобедо действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Холгер Витус Нодсков Руне — Эрнесто Эскобедо: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Холгер Витус Нодсков Руне имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Холгер Витус Нодсков Руне и Эрнесто Эскобедо отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Эрнесто Эскобедо в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Холгер Витус Нодсков Руне превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Эрнесто Эскобедо сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Холгер Витус Нодсков Руне гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Холгер Витус Нодсков Руне — Эрнесто Эскобедо. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Холгер Витус Нодсков Руне и Эрнесто Эскобедо, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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