Прогноз Коррекаминос Де Колон — Атлетико Националь Панама (13.10.2021), ставки и коэффициенты

Коррекаминос Де Колон — Атлетико Националь Панама. Прогноз, ставки на матч (13.10.21)

13 октября в 02:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Панамы, в котором на своей площадке местный клуб Коррекаминос Де Колон примет соперника по национальному первенству Атлетико Националь Панама.



Баскетболисты клубов Коррекаминос Де Колон и Атлетико Националь Панама в 02:15 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 13 октября. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Коррекаминос Де Колон одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Коррекаминос Де Колон также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Коррекаминос Де Колон — Атлетико Националь Панама:

В 02:15 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Коррекаминос Де Колон и Атлетико Националь Панама. Организаторы турнира собираются провести данную игру 13 октября. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Атлетико Националь Панама. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Коррекаминос Де Колон, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Коррекаминос Де Колон

Многие игроки нападения на прошлой неделе покинули лазарет, так что можно не сомневаться, что в этом поединке баскетбольный клуб Коррекаминос Де Колон отойдет от оборонительной схемы и начнет демонстрировать более атакующую игру. Тем более, что команда будет играть у себя дома, а болельщики будут постоянно гнать баскетболистов вперед. В последних двух домашних матчах баскетбольный клуб Коррекаминос Де Колон проиграл, так что все уже заждались победы в родных стенах. Очки нужны команде еще и из-за турнирного положения, ведь Коррекаминос Де Колон занимает девятую строчку и всего в шаге от зоны плей-офф. В последнем матче, который проходил в гостях, команда продемонстрировала хорошую форму и сумела одержать уверенную победу с разницей в десять очков, причем главный тренер даже не использовал некоторых лидеров. У хозяев травмирован только легкий нападающий, но у команды на этой позиции достаточно опытных баскетболистов.



Атлетико Националь Панама

Уже три недели баскетбольный клуб Атлетико Националь Панама выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Атлетико Националь Панама удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Атлетико Националь Панама одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Прогноз на матч

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Коррекаминос Де Колон — Атлетико Националь Панама, который организаторы собираются провести 13 октября. По московскому времени начало данной игры будет в 02:15. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Коррекаминос Де Колон.



Прогноз и ставка на матч Коррекаминос Де Колон — Атлетико Националь Панама 13 октября

Коррекаминос Де Колон

В последние годы Коррекаминос Де Колон является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Коррекаминос Де Колон еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Атлетико Националь Панама

В прошлом месяце баскетбольный клуб Атлетико Националь Панама играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Атлетико Националь Панама надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Коррекаминос Де Колон — Атлетико Националь Панама Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Коррекаминос Де Колон после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 13 октября сыграет матч против БК Атлетико Националь Панама. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 02:15 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Коррекаминос Де Колон также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Коррекаминос Де Колон — Атлетико Националь Панама: снова ждем результативной игры

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Коррекаминос Де Колон провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Коррекаминос Де Колон показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Коррекаминос Де Колон и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Недавно у баскетбольного клуба Атлетико Националь Панама был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Атлетико Националь Панама выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Атлетико Националь Панама немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Коррекаминос Де Колон — Атлетико Националь Панама. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Коррекаминос Де Колон уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Коррекаминос Де Колон пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Коррекаминос Де Колон составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В последнее время баскетбольный клуб Атлетико Националь Панама испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Атлетико Националь Панама хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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