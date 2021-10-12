Галоппини/Мистрелли — Полухин/Шуэтце: кто пройдет в следующий раунд?

Прогноз Галоппини/Мистрелли — Полухин/Шуэтце (13-го октября 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Галоппини/Мистрелли — Полухин/Шуэтце 13-го октября 2021 года

13-го октября 2021 года в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Галоппини/Мистрелли , а противостоять в этом поединке будет Полухин/Шуэтце.



Теннисное противостояние Галоппини/Мистрелли — Полухин/Шуэтце пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 13-го октября 2021 года. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 10:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Галоппини/Мистрелли является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Галоппини/Мистрелли — Полухин/Шуэтце. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 13-го октября 2021 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Галоппини/Мистрелли — Полухин/Шуэтце вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Галоппини/Мистрелли и Полухин/Шуэтце не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 10:00 по МСК.

Галоппини/Мистрелли

В этом сезоне Галоппини/Мистрелли показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Галоппини/Мистрелли сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Галоппини/Мистрелли еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Галоппини/Мистрелли обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Галоппини/Мистрелли играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Галоппини/Мистрелли любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Полухин/Шуэтце

Нынешняя форма, которую демонстрирует Полухин/Шуэтце еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Полухин/Шуэтце постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Полухин/Шуэтце пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Полухин/Шуэтце не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Полухин/Шуэтце не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

ITF, Галоппини/Мистрелли — Полухин/Шуэтце

Галоппини/Мистрелли и Полухин/Шуэтце – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Галоппини/Мистрелли — Полухин/Шуэтце (13-го октября 2021 года), ставки и коэффициенты

Галоппини/Мистрелли

В этом сезоне Галоппини/Мистрелли демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Галоппини/Мистрелли уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Галоппини/Мистрелли любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Галоппини/Мистрелли часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Галоппини/Мистрелли умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Полухин/Шуэтце

Полухин/Шуэтце лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Полухин/Шуэтце играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Полухин/Шуэтце начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Полухин/Шуэтце выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Полухин/Шуэтце сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Галоппини/Мистрелли — Полухин/Шуэтце Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Галоппини/Мистрелли и Полухин/Шуэтце. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Галоппини/Мистрелли и Полухин/Шуэтце встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Галоппини/Мистрелли и Полухин/Шуэтце довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Галоппини/Мистрелли и Полухин/Шуэтце подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Галоппини/Мистрелли — Полухин/Шуэтце: кто пройдет в следующий раунд?

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Галоппини/Мистрелли и Полухин/Шуэтце, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Галоппини/Мистрелли сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Полухин/Шуэтце имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Галоппини/Мистрелли – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Галоппини/Мистрелли и Полухин/Шуэтце на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Галоппини/Мистрелли — Полухин/Шуэтце. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Галоппини/Мистрелли и Полухин/Шуэтце букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Галоппини/Мистрелли и Полухин/Шуэтце проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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