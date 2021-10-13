Димитрова/Попа Тейусану — Попеску/Хатчинсон: соперники не будут долго запрягать

Прогноз Димитрова/Попа Тейусану — Попеску/Хатчинсон (14 октября), ставки и коэффициенты

Димитрова/Попа Тейусану — Попеску/Хатчинсон (14 октября), ставки и коэффициенты

14 октября в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Димитрова/Попа Тейусану , а противостоять в этом поединке будет Попеску/Хатчинсон.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Димитрова/Попа Тейусану — Попеску/Хатчинсон можно будет вплоть до 17:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 14 октября. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Димитрова/Попа Тейусану и Попеску/Хатчинсон еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Димитрова/Попа Тейусану — Попеску/Хатчинсон. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 14 октября, ведь именно в этот день на корте встречаются Димитрова/Попа Тейусану и Попеску/Хатчинсон. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 17:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Димитрова/Попа Тейусану имеет на своем счету три победы, Попеску/Хатчинсон может похвастаться четырьмя.

Димитрова/Попа Тейусану

Пока Димитрова/Попа Тейусану не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Димитрова/Попа Тейусану находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Димитрова/Попа Тейусану будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Димитрова/Попа Тейусану довольно неплохо играет на данном покрытии.



Попеску/Хатчинсон

Во взрослом туре Попеску/Хатчинсон проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Попеску/Хатчинсон пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Попеску/Хатчинсон предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Попеску/Хатчинсон еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Димитрова/Попа Тейусану и Попеску/Хатчинсон – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Прогноз и ставка на матч Димитрова/Попа Тейусану — Попеску/Хатчинсон 14 октября

Димитрова/Попа Тейусану

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Димитрова/Попа Тейусану выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Димитрова/Попа Тейусану всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Димитрова/Попа Тейусану уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Димитрова/Попа Тейусану занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Димитрова/Попа Тейусану больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Димитрова/Попа Тейусану имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Попеску/Хатчинсон

В этом сезоне Попеску/Хатчинсон действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Попеску/Хатчинсон обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Попеску/Хатчинсон не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Попеску/Хатчинсон не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Попеску/Хатчинсон имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Димитрова/Попа Тейусану — Попеску/Хатчинсон Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Димитрова/Попа Тейусану и Попеску/Хатчинсон начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Димитрова/Попа Тейусану и Попеску/Хатчинсон показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Димитрова/Попа Тейусану и Попеску/Хатчинсон провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Димитрова/Попа Тейусану и Попеску/Хатчинсон действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Димитрова/Попа Тейусану — Попеску/Хатчинсон: соперники не будут долго запрягать

Димитрова/Попа Тейусану и Попеску/Хатчинсон которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Димитрова/Попа Тейусану имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Попеску/Хатчинсон хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Димитрова/Попа Тейусану. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Попеску/Хатчинсон умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Димитрова/Попа Тейусану довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Попеску/Хатчинсон вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Димитрова/Попа Тейусану.

СЕГОДНЯ МАТЧ Димитрова/Попа Тейусану — Попеску/Хатчинсон. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Димитрова/Попа Тейусану и Попеску/Хатчинсон. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Димитрова/Попа Тейусану и для Попеску/Хатчинсон, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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