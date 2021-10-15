Прогноз Рюкю Голден Кингс — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс (15 октября), ставки и коэффициенты

Рюкю Голден Кингс — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс. Прогноз, ставки на матч (15.10.21)

15 октября в 13:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Японии, в котором на своей площадке местный клуб Рюкю Голден Кингс примет соперника по национальному первенству Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс.



В 13:35 по московскому времени все поклонники баскетбола будут внимательно следить за событиями противостояния Рюкю Голден Кингс – Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс. Это серьезные соперники, которые практически каждый год ведут упорную борьбу за чемпионский титул. Эта встреча для команд будет второй в сезоне, а в первой гости нынешнего поединка одержали победу с разницей всего в три очка, так что на этот раз снова можно ожидать напряженную борьбу.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рюкю Голден Кингс — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс:

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Рюкю Голден Кингс проводит на своей площадке, и 15 октября хозяевам предстоит матч против игроков клуба Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 13:35 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Рюкю Голден Кингс, а один раз сильнее были игроки БК Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс.

Рюкю Голден Кингс

Пока баскетбольному клубу Рюкю Голден Кингс никак не удается вернуться в зону плей-офф, но впереди еще достаточно матчей, так что у хозяев еще есть шансы улучшить свое турнирное положение. Команда идет в чемпионате десятой, но если хозяева смогут одержать несколько побед подряд, то вполне могут подняться до восьмого. Лидер команды продолжает демонстрировать стабильную игру и регулярно набирать очки, но остальные баскетболисты клуба Рюкю Голден Кингс показывают совершенно не ту форму, которую они выдавали в прошлом году. Так что не удивительно, что за последние десять матчей хозяева смогли выиграть лишь дважды. Причем, обе победы были у себя дома, и команда обыграла двух очевидных аутсайдеров. Но, если же брать всю игру в родных стенах в этом сезоне, то все равно хозяева не демонстрируют желаемого результата. Один защитник не сможет выйти на игру из-за травмы.



Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс

Прогресс баскетбольного клуба Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Рюкю Голден Кингс — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

На 15 октября в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Рюкю Голден Кингс — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 13:35 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Рюкю Голден Кингс дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс удалось одержать победу у себя дома.



Рюкю Голден Кингс — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс (15 октября), ставки и коэффициенты

Рюкю Голден Кингс

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Рюкю Голден Кингс начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс

После того, как баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Рюкю Голден Кингс — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Рюкю Голден Кингс — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс, который должен пройти 15 октября в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 13:35 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Рюкю Голден Кингс в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Рюкю Голден Кингс — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс: команды сделают акцент на атаку

Баскетбольный клуб Рюкю Голден Кингс очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Рюкю Голден Кингс очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Рюкю Голден Кингс — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Рюкю Голден Кингс уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Рюкю Голден Кингс пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Рюкю Голден Кингс составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.