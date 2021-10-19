Санчес Изкуиэрдо/Хардт — Комесана/Навоне. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.10.21)

Прогноз Санчес Изкуиэрдо/Хардт — Комесана/Навоне (20-го октября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Санчес Изкуиэрдо/Хардт — Комесана/Навоне 20 октября

20 октября в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Санчес Изкуиэрдо/Хардт , а противостоять в этом поединке будет Комесана/Навоне.



Судья теннисного матча Санчес Изкуиэрдо/Хардт — Комесана/Навоне должен дать знак о старте игры в 20:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 20 октября, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Санчес Изкуиэрдо/Хардт и Комесана/Навоне более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Санчес Изкуиэрдо/Хардт имеет четыре победы, то Комесана/Навоне может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Санчес Изкуиэрдо/Хардт — Комесана/Навоне:

Теннисный поединок Санчес Изкуиэрдо/Хардт — Комесана/Навоне запланирован организаторами турнира на 20 октября, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 20:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Санчес Изкуиэрдо/Хардт и Комесана/Навоне встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Санчес Изкуиэрдо/Хардт имеет три победы при одном поражении.

Санчес Изкуиэрдо/Хардт

В большинстве своих выигранных поединков Санчес Изкуиэрдо/Хардт берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Санчес Изкуиэрдо/Хардт с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Санчес Изкуиэрдо/Хардт сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Санчес Изкуиэрдо/Хардт также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Комесана/Навоне

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Комесана/Навоне в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Комесана/Навоне уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Комесана/Навоне уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Комесана/Навоне обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз на матч

Санчес Изкуиэрдо/Хардт и Комесана/Навоне – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Санчес Изкуиэрдо/Хардт — Комесана/Навоне. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.10.21)

Санчес Изкуиэрдо/Хардт

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Санчес Изкуиэрдо/Хардт, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Санчес Изкуиэрдо/Хардт уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Санчес Изкуиэрдо/Хардт старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Санчес Изкуиэрдо/Хардт, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Санчес Изкуиэрдо/Хардт не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Санчес Изкуиэрдо/Хардт все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Санчес Изкуиэрдо/Хардт точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Комесана/Навоне

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Комесана/Навоне хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Комесана/Навоне никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Комесана/Навоне сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Комесана/Навоне всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Санчес Изкуиэрдо/Хардт — Комесана/Навоне Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Санчес Изкуиэрдо/Хардт и Комесана/Навоне аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Санчес Изкуиэрдо/Хардт и Комесана/Навоне обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Санчес Изкуиэрдо/Хардт и Комесана/Навоне постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Санчес Изкуиэрдо/Хардт — Комесана/Навоне: ставим на двойные ошибки

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Санчес Изкуиэрдо/Хардт и Комесана/Навоне из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Комесана/Навоне относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Комесана/Навоне проводит второй или третий матч. А вот Санчес Изкуиэрдо/Хардт как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Санчес Изкуиэрдо/Хардт, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Санчес Изкуиэрдо/Хардт без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Санчес Изкуиэрдо/Хардт вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Санчес Изкуиэрдо/Хардт — Комесана/Навоне. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Санчес Изкуиэрдо/Хардт и Комесана/Навоне. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Санчес Изкуиэрдо/Хардт и для Комесана/Навоне, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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