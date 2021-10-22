Голден Стэйт Уорриорз — Лос-Анджелес Клипперс. Прогноз, ставки на матч(22.10.21)

Прогноз Голден Стэйт Уорриорз — Лос-Анджелес Клипперс (22-го октября 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Голден Стэйт Уорриорз — Лос-Анджелес Клипперс 22.10.2021

22.10.2021 в 05:10 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Голден Стэйт Уорриорз примет соперника по национальному первенству Лос-Анджелес Клипперс.



Главный тренер баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 22.10.2021 хозяевам предстоит у себя дома принимать Лос-Анджелес Клипперс. Игра, которая начнется в 05:10 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



Голден Стэйт Уорриорз — Лос-Анджелес Клипперс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 05:10 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Голден Стэйт Уорриорз и Лос-Анджелес Клипперс. Организаторы турнира собираются провести данную игру 22.10.2021. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Лос-Анджелес Клипперс. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Голден Стэйт Уорриорз, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Голден Стэйт Уорриорз

Сейчас баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз демонстрирует ужасную форму, проиграв четыре матча подряд. Такие результаты всех разочаровали, особенно главного тренера, ведь в двух поединках соперниками были явные аутсайдеры этого чемпионата. Причем, в одном из матчей хозяева допустили целых 26 потерь, которые соперник воплотил в сорок очков. Одной из причин слабой игры команды стала плохая форма лидера, который в этом месяце в среднем за игру набирает двенадцать очков, когда в прошлом месяце этот показатель достигал восемнадцати. Мало того, что баскетболист находится в худшей физической форме, так и точность бросков стала слабее. Тем не менее, пока команда не делает никаких резких решений, хотя опустилась уже на восьмую строчку и вполне может покинуть плей-офф. Хорошо хоть, что на своем поле Голден Стэйт Уорриорз демонстрирует неплохой баскетбол, так что хозяева точно в этом матче будут отчаянно бороться за очки.



Лос-Анджелес Клипперс

На данный момент баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Лос-Анджелес Клипперс мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Лос-Анджелес Клипперс не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Голден Стэйт Уорриорз — Лос-Анджелес Клипперс. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

На 22.10.2021 в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Голден Стэйт Уорриорз — Лос-Анджелес Клипперс. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 05:10 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Лос-Анджелес Клипперс удалось одержать победу у себя дома.



Голден Стэйт Уорриорз — Лос-Анджелес Клипперс. Прогноз, ставки на матч(22.10.21)

Голден Стэйт Уорриорз

В последние годы Голден Стэйт Уорриорз является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Лос-Анджелес Клипперс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Лос-Анджелес Клипперс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Голден Стэйт Уорриорз — Лос-Анджелес Клипперс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 22.10.2021 сыграет матч против БК Лос-Анджелес Клипперс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 05:10 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Голден Стэйт Уорриорз также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Голден Стэйт Уорриорз — Лос-Анджелес Клипперс: единоборств будет много, набранных очков — нет

В этом сезоне у баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Голден Стэйт Уорриорз — Лос-Анджелес Клипперс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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